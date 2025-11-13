Рубіо заявив про вичерпання нових санкцій проти Росії

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон вичерпує можливості введення нових санкцій проти російської економіки. Він сказав про це, спілкуючись із журналістами на пресконференції в Канаді в ніч проти 13 листопада за європейським часом.

«Із нашого боку вже не залишилося багато можливостей. Я не знаю, що ще можна зробити. У нас закінчуються можливості для санкцій щодо цього», – сказав держсекретар.

Рубіо зазначив, що останній санкційний пакет був спрямований проти найбільших нафтових компаній Росії.

«Цього всі просили. Очевидно, що ці санкції мають бути реалізовані, і мине деякий час, перш ніж ви почнете відчувати їхню дію», – сказав він.

На запитання журналіста про санкції проти «тіньового флоту» російських танкерів держсекретар відповів, що США «не вводять санкції, щоб потім їх не застосовувати».

«Заходи проти «тіньового флоту» можуть схвалити європейці. Адже все, що відбувається навколо цього флоту, набагато ближче до них», – вказав Рубіо.

Міністерство фінансів США минулого місяця оголосило про санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній. Ці заходи покликані посилити тиск на енергетичний сектор Росії й «погіршити» здатність Кремля отримувати доходи для своєї військової машини, заявили в Міністерстві фінансів.

У травні сенатор-демократ Річард Блюменталь і сенатро-республіканець Ліндсі Ґрем заявили після розмови з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, що Сенат США може розпочати розгляд законопроєкту про санкції, який має широку двопартійну підтримку в Сенаті. Для ухвалення закону його мають схвалити Сенат і Палата представників Конгресу США, а потім підписати президент.

Законопроєкт передбачає, зокрема, запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран і нафтопродукти.

Україна неодноразово закликала Захід посилити санкції проти Росії, звинувачуючи Москву в затягуванні переговорів про припинення війни.