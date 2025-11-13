Bloomberg: у світовому океані на танкерах накопичився мільярд барелів нафти, зокрема з країн, що підпадають під санкції

У танкерах по всьому світовому океану скупчився майже мільярд барелів нафти, «непропорційно значна» частина якої – з підсанкційних країн, пише Bloomberg із посиланням на дані щодо відстеження суден й аналітику компаній Vortexa, Kpler і OilX.

За даними агентства, з кінця серпня обсяг такої нафти зріс приблизно на 40%: майже все це зростання припадає на сировину з Росії, Ірану, Венесуели або країн невизначеного походження.

Згідно з аналізом даних компаній із відстеження суден, проведеним Bloomberg, зростання обсягів підсанкційної нафти зумовлене постачанням із Росії. Доля цієї нафти визначить динаміку цін на нафту протягом найближчих місяців, заявили трейдери.

Як вказує агентство, це накопичення загрожує доходам підсанкційних нафтодержав і може мати наслідки для світового ринку нафти, який, за прогнозами, прямує до надлишку пропозиції.

При цьому танкерний флот перевантажений, зазначили вони: щоденні витрати на транспортування перевищили 100 тисяч доларів.

Згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на даних міністерства фінансів, податкові надходження від продажу нафти в Росії минулого місяця скоротилися більш ніж на 24% у річному обчисленні. Виходячи з поправок до бюджету Росії на 2025 рік, уряд країни очікує, що надходження від продажу нафти і газу до бюджету цього року будуть найнижчими з часів пандемії 2020 року, зазначає агентство. При цьому федеральна влада прогнозує зростання доходів від нафти і газу протягом наступних трьох років, очікуючи на відновлення цін на нафту марки Urals.

Решту частки в танкерах займає нафта з інших країн: від кінця серпня найбільше до зростання обсягів на морі внесли Саудівська Аравія і США, зазначило агентство.

Раніше стало відомо, що нафтопереробні компанії Індії, на частку яких припало дві третини імпорту російської нафти у 2025 році, й Китаю, на які припадала майже половина денного обсягу імпорту, виключили російське паливо із тендерів від грудня.

Відмова від нових поставок пов’язана з побоюваннями вторинних санкцій після оголошення санкцій США проти «Лукойлу» і «Роснафти», які були запроваджені 22 жовтня «у зв’язку з відсутністю у Росії серйозної прихильності до мирного процесу, спрямованого на припинення війни в Україні».