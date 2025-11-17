У Кремлі заявили, що зацікавлені в зустрічі Путіна і Трампа

Кремль знову заявив, що сподівається організувати другий саміт між лідером Росії Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

17 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам у Москві, що саміт може відбутися, як тільки буде завершена необхідна підготовка, позиція, яку він нещодавно кілька разів повторював.

«Зараз ми навряд чи можемо передбачити, коли ці умови виникнуть. Хоча, звичайно, ми всі зацікавлені в тому, щоб ці умови виникли якомога швидше», – сказав Пєсков.

«Тому, як тільки ця підготовка буде завершена і умови для проведення саміту будуть створені, ми сподіваємося, що він відбудеться», – додав речник Кремля.

Путін і Трамп востаннє зустрічалися в серпні на саміті на Алясці, де вони обговорювали питання припинення війни РФ в Україні. Але ці переговори не привели до прориву.

У жовтні Трамп заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у столиці Угорщини, але зустріч скасували.

«Мені просто здалося, що це неправильно. Мені здалося, що ми не дістанемося до того місця, куди мали дістатися. Тому я скасував її. Але ми зробимо це в майбутньому», – сказав тоді президент США.

Трамп також заявив, що «настав час» для посилення санкцій проти Росії. Незадовго до цього Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній.

Путін, коментуючи рішення щодо зустрічі, зазначив, що Трамп «радше говорив про її перенесення». «Діалог завжди кращий, ніж якась конфронтація, суперечки або тим більше війна», – сказав російський лідер.

8 листопада Трамп заявив, що він досі не бачить у Росії готовності припинити бойові дії, хоча він все ще віддає перевагу Будапешту як місцю проведення мирного саміту, як тільки будуть виконані умови для такої зустрічі.

16 листопада президент США заявив, що він відкритий до нових санкцій Конгресу, які будуть спрямовані на «будь-яку країну, яка веде бізнес з Росією». Він не надав ніяких додаткових подробиць.