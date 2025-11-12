Лавров у першому після повідомлень про опалу інтерв’ю заперечив обставини зриву саміту Путіна і Трампа

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вперше дав інтерв’ю російським ЗМІ після повідомлень про його нібито відсторонення від справ.

Раніше західні видання припускали, що чиновник міг втратити посаду через зрив саміту президентів США і Росії.

Як пише Російська служба Радіо Свобода, Лавров пропустив засідання Ради безпеки РФ і вперше за кілька років не був призначений головою делегації Росії на саміті G20 у Йоганнесбурзі. У Кремлі усунення міністра заперечували, заявляючи, що він продовжує «активну роботу».

В опублікованому 11 листопада інтерв’ю Лавров заперечив інформацію газети Financial Times, яка написала, що переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа зірвалися після того, як МЗС Росії передав Держдепартаменту США список жорстких вимог Москви до умов миру в Україні, після чого відбулася розмова Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо.

Міністр заявив, що меморандум був переданий ще до розмови Путіна з Трампом, після якої президент США оголосив про їхню плановану зустріч.

Лавров також заперечує, що його розмова з Рубіо була напруженою, як писала FT.

В інтерв’ю Лавров заявив, що в переданому США меморандумі, «як це здавалося» Москві, були зафіксовані домовленості попередньої зустрічі Путіна і Трампа.

Після розмови з Рубіо мали бути організовані зустрічі співробітників зовнішньополітичних і військових відомств двох країн, каже Лавров, і, ймовірно, спецслужб.

«Є такий жарт: наша совість чиста, ми нею рідко користуємося. Але в даному конкретному випадку – це абсолютно так», – заявив міністр, даючи зрозуміти, що не вважає Москву відповідальною за зрив саміту в Будапешті.

Минулого місяця Трамп заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у столиці Угорщини, але зустріч скасували.

«Мені просто здалося, що це неправильно. Мені здалося, що ми не дістанемося до того місця, куди мали дістатися. Тому я скасував її. Але ми зробимо це в майбутньому», – сказав тоді президент США.

Трамп також заявив, що «настав час» для посилення санкцій проти Росії. Незадовго до цього Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній.

Путін, коментуючи рішення щодо зустрічі, зазначив, що Трамп «радше говорив про її перенесення». «Діалог завжди кращий, ніж якась конфронтація, суперечки або тим більше війна», – сказав російський лідер.

Наприкінці жовтня видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що Вашингтон скасував заплановану зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна в Будапешті після того, як Москва надіслала американській стороні документ «із підтвердженням своїх жорстких вимог до України».

За даними FT, меморандум, надісланий російським МЗС, містив вимоги усунути «корінні причини» конфлікту. Москва наполягала на територіальних поступках з боку Києва, скороченні Збройних сил України і гарантіях, що Україна не вступить до НАТО. Росія також вимагала контролю над усім Донбасом.

Після отримання меморандуму відбулася телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Після переговорів Рубіо повідомив Трампу, що Москва не демонструє готовності до переговорів, писав FT. Одне з джерел видання зазначило, що президент США був «не вражений» позицією Росії.