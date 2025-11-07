Трамп на зустрічі з Орбаном заявив, що війна РФ в Україні «закінчиться в недалекому майбутньому»

Президент США Дональд Трамп, який 7 листопада приймає в Білому домі свого союзника прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявив, що вони погоджуються з тим, що війна Росії проти України «закінчиться у недалекому майбутньому».

Орбан заявив журналістам, що має «деякі ідеї» щодо того, як це може статися.

Відповідаючи на запитання, що перешкоджає його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, Трамп сказав, що причина у небажанні Росії припиняти війну. «Але зрештою, думаю, вони зупиняться», – сказав президент США, відзначивши значні втрати РФ у війні.

При цьому Трамп сказав, що якщо зустріч із Путіним відбудеться, то він хотів би, щоб вона пройшла в Будапешті, як планувалося раніше.

Трамп заявив, що його зустріч з Орбаном буде зосереджена на співпраці в енергетичній сфері, торгівлі й питанні війни РФ в Україні.

Президент США також зазначив, що розглядає можливість звільнення Угорщини від санкцій через її закупівлі російської нафти.

«Ми розглядаємо це питання, тому що йому дуже важко отримувати нафту й газ з інших регіонів», – сказав Трамп журналістам під час зустрічі з Орбаном у Білому домі. Раніше президент США заявив, що Сполучені Штати не зроблять виняток для російської нафти на прохання Угорщини.

Трамп наполягає на тому, щоб європейські країни припинили купувати російську нафту, щоб зупинити доходи Москви, які вона використовує на війну проти України.

Угорщина зберігає свою залежність від російської енергетики, що викликало критику з боку кількох союзників Європейського Союзу і НАТО.

Угорські чиновники напередодні зустрічі заявила, що Орбан має на меті обговорити шляхи для проведення зустрічі лідерів США й Росії та домагатися винятків з енергетичних санкцій США.

Минулого місяця Трамп заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у столиці Угорщини, але зустріч скасували.

«Мені просто здалося, що це неправильно. Мені здалося, що ми не дістанемося до того місця, куди мали дістатися. Тому я скасував її. Але ми зробимо це в майбутньому», – сказав президент США.

Трамп також сказав, що «настав час» для посилення санкцій проти Росії. Незадовго до цього Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній.

Путін, коментуючи рішення, зазначив, що Трамп «радше говорив про перенесення» зустрічі. «Діалог завжди кращий, ніж якась конфронтація, суперечки або тим більше війна», – наголосив російський лідер.

