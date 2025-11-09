Лавров заявляє, що готовий зустрітися з Рубіо

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що готовий зустрітися з державним секретарем США Марко Рубіо, при цьому наголосивши, що РФ не відмовиться від своїх умов для припинення війни проти України.

«Ми з державним секретарем Марко Рубіо розуміємо необхідність регулярного спілкування. Це важливо для обговорення українського питання і просування двостороннього порядку денного. Саме тому ми спілкуємося телефоном і готові проводити особисті зустрічі, коли це необхідно», – сказав Лавров в інтерв’ю російському державному агентству «РИА Новости».

При цьому він зазначив, що в російсько-американських відносинах «дуже багато» подразників.

Президент США Дональд Трамп, який 7 листопада приймав у Білому домі свого союзника прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявив, що вони погоджуються з тим, що війна Росії проти України «закінчиться у недалекому майбутньому».

Відповідаючи на запитання, що перешкоджає його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, Трамп сказав, що причина у небажанні Росії припиняти війну. «Але зрештою, думаю, вони зупиняться», – сказав президент США, відзначивши значні втрати РФ у війні.

При цьому Трамп сказав, що якщо зустріч із Путіним відбудеться, то він хотів би, щоб вона пройшла в Будапешті, як планувалося раніше.

Минулого місяця Трамп заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у столиці Угорщини, але зустріч скасували.

«Мені просто здалося, що це неправильно. Мені здалося, що ми не дістанемося до того місця, куди мали дістатися. Тому я скасував її. Але ми зробимо це в майбутньому», – сказав тоді президент США.

Трамп також заявив, що «настав час» для посилення санкцій проти Росії. Незадовго до цього Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній.

Путін, коментуючи рішення щодо зустрічі, зазначив, що Трамп «радше говорив про її перенесення». «Діалог завжди кращий, ніж якась конфронтація, суперечки або тим більше війна», – сказав російський лідер.

Наприкінці жовтня видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що Вашингтон скасував заплановану зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна в Будапешті після того, як Москва надіслала американській стороні документ «із підтвердженням своїх жорстких вимог до України».

За даними FT, меморандум, надісланий російським МЗС, містив вимоги усунути «корінні причини» конфлікту. Москва наполягала на територіальних поступках з боку Києва, скороченні Збройних сил України і гарантіях, що Україна не вступить до НАТО. Росія також вимагала контролю над усім Донбасом.

Після отримання меморандуму відбулася телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Після переговорів Рубіо повідомив Трампу, що Москва не демонструє готовності до переговорів, писав FT. Одне з джерел видання зазначило, що президент США був «не вражений» позицією Росії.