Навроцький: у Польщі є відчуття, що її допомога «не отримала відповідної оцінки». Зеленський відповів

У Польщі є відчуття, що її багатовимірна допомога після початку повномасштабної війни «не отримала відповідної оцінки», це обговорювалося з українським президентом Володимиром Зеленським, заявив президент Польщі Кароль Навроцький.



«Ми нині усвідомлюємо, таке враження також мають поляки.. Ми про це говорили сьогодні, що поляки мають таке враження (що відзеркалюються у дослідженнях громадської думки), що багатовимірна допомога Польщі після початку повномасштабної війни не отримала відповідної оцінки. Це було також темою нашої розмови з президентом. Ми відчуваємо це», – сказав він на спільній з українським президентом пресконференції.

За його словами, він це чесно, відверто у джентльменській розмові передав це Зеленському.

Президент Польщі каже, що українська влада має «інструменти, щоб цей тренд стримати і відкинути».

Водночас він заявив, що під час розмови обговорювали питання безпеки. Навроцький зазначив, що Росія є загрози для своєї Європи, Польщі та України.

Президент Зеленський, у свою чергу, сказав, що «Україна завжди вдячна Польщі і завжди буде вдячна, але при цьому Україна завжди захищала себе і собою Європу».

«Найбільшу ціну ми заплатили – це життя наших людей. Я думаю дуже важливо, що союз між нашими державами був дуже міцним. Ми маємо зробити все, щоб він залишився, він важливий. Є ризики, безумовно. Є зовнішні фактори. Але ми повинні працювати як лідери на те, щоб цей міцний союз був і надалі. Це залежить і від риторики обох країн. Нам всім слід бути уважними, поважати один одного. Росія хоче розбрату, хоче зруйнувати такий союз. Не дамо їм це зробити», – додав він.

Читайте також: Генштаб Польщі: Росія намагається розпалити «антиукраїнські настрої» серед поляків

Сьогодні у Польщі відбулася перша зустріч президента України Володимира Зеленського та його польського колеги Кароля Навроцького.

За даними нещодавнього дослідження EUI–YouGov, за три роки повномасштабного вторгнення найбільше в опитаних знизилось бажання надавати прихисток українцям. Серед поляків цей показник знизився на 30%.

Ставлення польських громадян до мігрантів з України погіршилося за останні шість місяців. 50% поляків вважають, що допомога їхньої країни для українців є надмірною. А 8% українців заявили, що стикалися із дискримінацією за національною ознакою – зокрема через мову у Польщі.