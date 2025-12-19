У Польщі розпочалася перша зустріч Зеленського та Навроцького

У Польщі розпочалася перша зустріч президента України Володимира Зеленського з його польським колегою Каролем Навроцьким.

Офіс президента оприлюднив відео офіційної церемонії зустрічі. Навроцький привітався з представниками української делегації. Пролунали гімни обох країн.

Після цього розпочнеться особиста зустріч президентів країн. Потім заплановані переговори делегацій під головуванням президентів і зустріч президентів Польщі й України з представниками медіа.

Пізніше сьогодні у президента України заплановані зустрічі з маршалком Сейму (нижня палата парламенту) та Сенату (верхня палата парламенту), а також головою Ради Міністрів.

Раніше Зеленський заявляв, що поїде до Польщі наприкінці цього тижня, прийнявши пропозицію польської сторони. Він наголосив, що для України дуже важливо підтримувати відносини з Польщею.

18 грудня президент України перебував у Брюсселі, де брав участь у саміті лідерів країн Євросоюзу. Перед тим голова держави був у Нідерландах, а також у Німеччині, де в Берліні тривали переговори української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом.

Польський консервативний політик, керівник польського Інституту національної пам’яті, 42-річний Кароль Навроцький переміг на президентських виборах у червні. Перша розмова Зеленського з обраним президентом Польщі відбулася в липні, а у серпні він привітав Навроцького зі вступом на посаду та висловив сподівання на «конструктивний діалог».