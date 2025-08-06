Зеленський привітав Навроцького зі вступом на посаду і висловив сподівання на «конструктивний діалог»

Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького зі вступом на посаду президента Польщі і висловив сподівання на «конструктивний діалог».
«Бажаю успіхів у реалізації волі й прагнень польського народу. Сподіваюся на конструктивний і прямий діалог задля спільних інтересів наших країн. Україна залишається відданою добросусідським відносинам і взаємовигідній співпраці, спрямованим на зміцнення нашого партнерства і протидію спільним загрозам», – написав Зеленський у соцмережі X.
Він також подякував Польщі за «незмінну підтримку». «Україна й Польща можуть іти шляхом свободи й безпеки лише разом, а також разом з іншими вільними європейськими народами», – зазначив президент.
Крім того, Зеленський подякував Анджею Дуді, який завершив перебування на посаді президента Польщі після двох термінів, «за лідерство, особисту відданість і непохитну підтримку України в найтяжчі часи».
«Із перших хвилин повномасштабної війни ми відчували, що Польщі не байдуже, і постійно працювали разом заради захисту нашої незалежності – а отже, і польської незалежності», – написав Зеленський.
У парламенті Польщі 6 серпня склав присягу новообраний президент Кароль Навроцький.
Польський консервативний політик, керівник польського Інституту національної пам’яті, 42-річний Навроцький, якого підтримує опозиційна права партія «Право і справедливість» (PiS), переміг у другому турі виборів президента, що пройшов 1 червня.
Згідно з офіційними підрахунками виборчої комісії країни 100% голосів, Навроцький набрав 50,89%.
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