ЄC працює над наступним пакетом санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський нещодавно натякнув, що Європейський Союз працює над черговим пакетом санкцій проти Росії, менш ніж через місяць після узгодження нового пакету заходів проти Кремля.

Перше питання полягає в тому, як швидко може з'явитися така нова пропозиція. Розмовляючи з дипломатами ЄС на умовах анонімності, можна зробити висновок, що вони сумніваються, що нові заходи будуть представлені цього року під час Різдва.

Це пов'язано з двома речами, які Брюссель вважає наразі більш актуальними: забезпеченням фінансування України на наступні два роки за допомогою так званої репараційної позики, яка все ще є бажаним варіантом; а також забезпеченням дії всіх чинних санкцій ЄС проти Москви.

Обидва питання мають бути вирішені не пізніше січня, причому останнє вимагає одностайності, тоді як перше потребує широкої політичної підтримки.

Іншими словами, посадовці ЄС дещо обережні, додаючи ще одне завдання, в якому консенсусу може бути важко досягти, і натякають, що новий пакет санкцій може радше з'явитися приблизно на четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2026 року.

Але це не завадило державам-членам ЄС скласти нові списки бажань.

Один із дискусійних документів, з яким ознайомилося Радіо Свобода, авторами якого є балтійське тріо (Естонія, Латвія та Литва), а також Німеччина, Польща та Швеція, чітко вказує на те, що наступною метою має бути обмеження імпорту різних російських товарів до ЄС.

Зазначаючи, що блок імпортував з Росії товарів на суму 35 мільярдів євро минулого року, шість країн стверджують, що клуб все ще має достатньо можливостей для зменшення своєї залежності від Москви.

Основна частина цього імпорту припадає на енергоносії, як-от газ і нафта, а також на різні сільськогосподарські продукти.

Брюссель вже на початку цього року зобов'язався значною мірою поступово відмовитися від імпорту як російської енергії, так і сільськогосподарської продукції до початку 2027 року.

Сталь

Отже, країни ЄС, по суті, розглядають наступний за величиною імпортований російський товар: сталь.

Цього року, станом на зараз, клуб імпортував російської сталі на суму 1,3 мільярда євро, або 8% від загального обсягу імпорту ЄС з цієї країни.

Більшість цієї сталі – це так звані «сталеві плити» – тип основного матеріалу, який пізніше переробляється на більш складні сталеві вироби.

Хоча Брюссель запровадив заборону на імпорт деяких російських сталевих виробів ще у 2022 році, на сталеві плити поширюється виняток до жовтня 2028 року. Тепер цей виняток пропонується викреслити.

Добрива

Ще однією потенційною ціллю є так звані «неорганічні хімікати» з Росії, які становлять 3% від загального імпорту ЄС з Росії. До них належать безводний аміак та фосфати кальцію, які можна використовувати як для сільського господарства, так і в пластмасовій та фармацевтичній промисловості.

У дискусійному документі зазначається, що США наразі є найбільшим імпортером та експортером цієї продукції – і потенційні санкції не порушать європейські постачання цих товарів.

Схожа історія і з калійними добривами. Хоча ЄС запровадив торговельні обмеження на азотні добрива, імпорт калійних добрив у 2024 році фактично зріс, порівняно з 2022 та 2023 роками.

ЄС все ще виробляє власні калійні добрива, але за вищою вартістю, що значною мірою пов'язано з суворими екологічними нормами. Але блок також може імпортувати їх з інших третіх країн, як-от Канада та Ізраїль, а це означає, що санкції на цей російський імпорт не обов'язково створять дефіцит для європейських фермерів.

«Тіньовий флот»

Ще одне питання, на якому, ймовірно, зосередиться ЄС, – це боротьба з російським «тіньовим флотом» – часто ненадійними суднами з тіньовою власністю, які Москва використовує для обходу обмеження цін на нафту країн «Групи семи».

Це обмеження встановило ліміт, який наразі становить 47,6 долара США за барель, за яким дозволено торгувати російською сирою нафтою.

Брюссель наразі вніс до «чорного списку» 562 судна, які намагаються обійти обмеження.

Внесення до «чорного списку» означає, що вони не можуть обслуговуватися в жодному порту ЄС, але вважається, що є щонайменше ще 400 суден, які досі не були об'єктом перевірок. І їм все ще дозволено плавати у водах ЄС, що часто викликає побоювання щодо розливів нафти та інших небезпек.

Нещодавно Франція розповсюдила серед столиць ЄС документ для обговорення щодо того, що ще можна зробити в цій галузі. Суть пропозиції Парижа полягає в тому, що ЄС та країни-однодумці тепер повинні зосередитися на тому, що вона називає «підходом, орієнтованим на обсяг».

По суті, це означає крок до регулювання обсягу нафтоносних суден, які дозволено перевозити.

Хоча в документі, з яким ознайомилося Радіо Свобода, не пояснюється, як це працюватиме на практиці, але там зазначається, що наступним кроком Брюсселя має бути удар по «всіх факторах, що сприяють розвитку «тіньового флоту», особливо по його фінансових, комерційних та логістичних мережах у третіх країнах».

Хоча це, очевидно, може означати санкції, у документі також пропонується «запровадження стимулів для заохочення власників суден, що входять до списку, до реінтеграції легальних торговельних каналів» та «запобігання подальшому збільшенню тоннажу шляхом більш суворого контролю та вимог належної перевірки щодо продажу суден».

Крім того, існує питання зупинки суден, що належать «тіньовому флоту», у європейських водах.

Париж потрапив у заголовки газет на початку вересня, коли французькі правоохоронці піднялись на борт судна Pushpa/Boracay після підозр у причетності цього судна до інцидентів з дронами в Данії на початку того місяця, що призвело до закриття аеропорту Копенгагена на кілька годин.

Франція тепер закликає ЄС рішучіше діяти проти суден, які насправді можуть бути без громадянства, стверджуючи, що «коли ці підозрілі судна мають хибний прапор або коли вони насправді вже викреслені з реєстру держави своєї реєстрації – вони є суднами без громадянства», і як такі полегшують європейським країнам висадку на них, не порушуючи Конвенцію Організації Об'єднаних Націй з морського права (UNCLOS).