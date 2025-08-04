ЦВК Молдови: партії, пов’язані з олігархом Шором, не братимуть участь у виборах окремо чи блоком

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови виключила зі списку політичних партій, допущених до парламентських виборів 28 вересня, три партії, пов’язаних з олігархом-утікачем Іланом Шором, який перебуває в Росії. Рішення передбачає, що ці політичні сили не зможуть балотуватися ані блоком, ані окремо, вказує молдовська служба Радіо Свобода.

Вердикт, оголошений 3 серпня, спрямований проти партій «Альтернативна сила порятунку Молдови», «Шанс» та «Вікторія». ЦВК оголосила про своє рішення після того, як Агентство державних послуг відмовилося реєструвати зміни в даних цих партій.

ЦВК досі не оголосила рішення у справі ще однієї партії, «Відродження», також пов’язаної із Шором. У судах перебувають на розгляді справи про обмеження діяльності всіх чотирьох партій, що може стати підставою для недопущення їх до виборів.

Закон, який набрав чинності цієї весни, санкціонує обмеження проти політичних партій, які вважаються правонаступницями заборонених партій, таких як партія «Шор». Її визнали неконституційною та ліквідували влітку 2023 року за звинуваченням у незаконному фінансуванні та спробах дестабілізації в інтересах Росії.

Чотири партії, пов’язані з Шором, намагалися разом взяти участь у виборах, об’єднавшись у блок «Перемога». ЦВК відмовила в реєстрації виборчого блоку, а відмова була підкріплена рішенням Верховного суду 1 серпня. Блок «Перемога» та лідери партій, що його утворили, нещодавно потрапили під санкції Європейського Союзу за підтримку російського втручання в політичне життя Молдови.

Бізнесмена Ілана Шора засудили в Молдові до 15 років позбавлення волі за його роль у «крадіжці мільярда». Нині утікач переховується в Москві.