Санду заявила про підготовку Росією втручання у парламентські вибори в Молдові

Президентка Молдова Мая Санду 30 липня звинуватила Росію у підготовці масштабного втручання у парламентські вибори в країні, які відбудуться 28 вересня.

Як заявила Санду, що дотримується прозахідної позиції, Росія прагне того, щоб восени взяти Молдову під контроль, пише Молдовська служба Радіо Свобода.

На пресконференції після засідання Ради безпеки вона зазначила, що Кремль, як очікується, використовуватиме різні методи, зокрема підтримку проросійських сил на виборах, організацію вуличних протестів за допомогою підкупу їхніх учасників, напади на державні установи, підкуп виборців, кампанію в інтернеті.

Однією із можливих цілей Росії Санду назвала зниження явки громадян Молдови, які живуть за кордоном.

На референдумі про вступ Молдови до ЄС і нещодавніх президентських виборах саме голоси цієї групи виборців стали вирішальними.

Санду попередила також про те, що, за її даними, Росія підтримує не тільки явно проросійські сили, а й опозиційних кандидатів, які позиціонують себе як незалежні і проєвропейські, але при цьому виступають проти влади. Мета – зміна нинішнього уряду за підсумками виборів.

За словами президентки, російська влада використовує незаконні схеми для фінансування політичних проєктів у Молдові, у тому числі за допомогою криптовалют.

Санду згадала також про можливу участь православної церкви у схемах Москви і звинуватила Росію у дезінформації в інтернеті. При цьому вона розкритикувала соцмережу Telegram, заявивши, що вона не відповідає на запити влади щодо можливих порушень виборчого законодавства із використанням цієї платформи.

Втручання Росії «несе серйозні ризики для громадського порядку і національної безпеки, а головне – може драматично підірвати суверенітет країни і наше європейське майбутнє», – сказала Санду.

У Москві звинувачення поки що не коментували. Раніше в Росії, навпаки, звинувачували країни ЄС у втручанні у вибори в Молдові – на боці прозахідного уряду і його кандидатів.

Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня. Згідно з останніми опитуваннями, владна партія «Дія і солідарність» зберігає лідерство.

Провідні опозиційні сили на чолі з колишнім президентом Ігорем Додоном нещодавно оголосили про формування передвиборчого альянсу, який виступає за «нормалізацію» відносин із Росією, проти прозахідної орієнтації країни.

Ще один опозиційний блок під назвою «Перемога», пов’язаний із заочно засудженим у Молдові бізнесменом Іланом Шором, який має російське громадянство, виборчком не допустив до виборів.