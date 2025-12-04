Британія оголосила санкції проти ГРУ Росії через отруєння «Новичком» у Солсбері «за наказом Путіна»

Велика Британія 4 грудня оголосила про нові санкції проти Росії, зокрема проти цілого російського військового розвідувального управління, відомого як ГРУ – після оприлюднення остаточного звіту британського розслідування щодо загибелі громадянки країни Дон Стерджесс після отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новичок» у 2018 році.

«ГРУ, російська військова розвідка, тепер повністю підпадає під санкції Великої Британії. Агенти ГРУ виконують накази Путіна, прагнучи дестабілізувати Україну й намагаючись посіяти хаос і безлад по всій Європі», – заявили у британському уряді.

Велика Британія також викликала російського посла через «тривалу кампанію ворожої діяльності Москви».

Як йдеться в повідомленні уряду Британії, розслідування дійшло висновку, що президент Росії Володимир Путін наказав застосувати нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля в 2018 році, а в результаті інциденту згодом загинула Дон Стерджесс.

«Отруєння в Солсбері шокувало країну, і сьогоднішні висновки є серйозним нагадуванням про зневагу Кремля до невинних життів… Велика Британія завжди буде протистояти жорстокому режиму Путіна й викривати його вбивчу машину такою, якою вона є. Сьогоднішні санкції – це один із кроків у нашому непохитному захисті європейської безпеки в той час, як ми продовжуємо тиснути на фінанси Росії і зміцнювати позиції України за столом переговорів», – заявив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

4 березня 2018 року в англійському місті Солсбері було скоєно замах на колишнього співробітника російської військової розвідки (ГРУ) Сергія Скрипаля. При атаці постраждав він і його дочка Юлія. Британська влада офіційно звинуватила в замаху співробітників російської військової розвідки. США і Євросоюз запровадили проти Росії санкції за хімічну атаку. Москва свою причетність категорично заперечувала.

Всього від отруєння «Новичком» тоді постраждали п’ять людей. Крім Скрипалів, серед них був поліцейський Нік Бейлі, який отруївся під час огляду будинку потерпілих росіян.

Чарлз Роулі і Дон Стерджес постраждали після того, як чоловік подарував своїй подрузі флакон нібито з парфумами, який він знайшов на вулиці. Стерджес покористувалася речовиною у флаконі як парфумами і через кілька днів померла. Даних про нинішній стан здоров’я Скрипалів немає, Роулі і Бейлі лікарі прогнозували тривалі проблеми зі здоров’ям.