Зеленський подякував лідерам Євросоюзу за рішення про фінансову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Євросоюзу за рішення щодо фінансової підтримки України на 90 млрд євро у 2026–2027 роках.

«Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність», – написав він у телеграмі.

Лідери ЄС вночі 19 грудня схвалили рішення про надання Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Йдеться про кредит, підкріплений бюджетом ЄС, а не про репараційну позику, яку активно обговорювали останні тижні.

«Як невідкладний захід ми надамо кредит, забезпечений бюджетом ЄС. Це дозволить задовольнити нагальні фінансові потреби України. Україна поверне цей кредит лише після того, як Росія виплатить репарації. ЄС залишає за собою право використовувати заморожені активи для погашення цього кредиту», – заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Водночас він зауважив, що Єврокомісії надані повноваження продовжувати роботу над репараційним кредитом на основі заморожених активів Росії.

Лідери країн Європейського Союзу, які вранці 18 грудня зібралися на дводенний саміт в Брюсселі, щоб, зокрема, домовитися про фінансування України на наступні два роки, пізно ввечері 18 грудня почали обговорювати репараційну позику.

Репараційний кредит розглядався як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів і називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.



