«Схеми» публікують інтерактивну мапу ударів ЗСУ по стратобʼєктах РФ і знімки супутника з наслідками

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) створили мапу військово-промислових обʼєктів Росії, по яких Сили оборони України завдали уражень впродовж цієї осені, та дослідили наслідки влучань за допомогою супутникових знімків, які є в розпорядженні редакції. Для цього – проаналізували дані про майже п’ятдесят ударів по території РФ, про які звітували українські військові.

Настільки високої кількості успішних ударів по російській стратегічній інфраструктурі за такий короткий проміжок часу в українських оборонців ще не було, вважають військові та економічні експерти, з якими поспілкувалися «Схеми». За їхніми словами, ці атаки ЗСУ вже почали призводити до зростання витрат Росії на додатковий захист, а також до браку палива в окремих регіонах.

«Ми бачимо, що в низці регіонів Росії вже утворився дефіцит бензину», – сказав «Схемам» аналітик компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко.

Зокрема, у ніч на 1 листопада Сили оборони України завдали удару по нафтовому терміналу в порту міста Туапсе. На знімках з супутника Planet Labs за 3 листопада видно ймовірне місце влучання – нафтовий трубопровід. На його пошкодження вказують сліди пожежі на одному з пірсів, а також видимий розлив нафти в море.

Морський нафтовий термінал у Феодосії українські військові, згідно з заявами Генштабу, уразили три рази цієї осені. На супутникових знімках «Схеми» роздивилися наслідки найуспішнішої з цих атак – 13 пошкоджених й зруйнованих резервуарів з паливом.

У ніч на 22 жовтня Сили оборони України вдарили по «Саранському механічному заводу» з корпорації «Ростех», ключовому виробнику зброї та боєприпасів для армії Росії. На знімках Planet Labs «Схеми» помітили пошкодження даху однієї з будівель. На думку авіаексперта Анатолія Храпчинського, це приміщення можуть використовувати як цех кінцевої збірки виробів заводу.

Мапа осінніх ударів Сил оборони України по цих та інших військових та нафтопромислових об’єктах РФ та детальний аналіз наслідків цих атак – у матеріалі «Схем».