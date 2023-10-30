Global Gateway: ЄС кидає виклик ініціативі Китаю «Один пояс, один шлях»

Євросоюз оголосив про низку багатомільйонних угод на форумі в рамках своєї програми Global Gateway – нового плану інфраструктурного партнерства блоку, який розглядається як альтернатива китайській всесвітній ініціативі «Один пояс, один шлях» (BRI).

перший Форум Global Gateway пройшов у Брюсселі минулого тижня;

пройшов у Брюсселі минулого тижня; у ньому взяли участь 90 чільних представників урядів із понад 20 країн;

зокрема 40 лідерів і міністрів, переважно з усього Глобального Півдня.

27 країн ЄС оголосили, що Global Gateway вже має угоди на суму 66 мільярдів євро (69,6 мільярда доларів) на момент відкриття саміту 25 жовтня, і приступили до підписання нових угод на суму ще 3 мільярди євро (3,2 мільярда доларів) з урядами Європи, Азії, та Африки під час багатоденної зустрічі для підтримки проєктів, пов’язаних із критично важливою сировиною, зеленою енергією та транспортними коридорами.

У своїй вступній промові голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла здійснювати високоякісні інвестиції, сказавши, що Global Gateway є «кращим вибором» для фінансування та будівництва екологічно чистої інфраструктури.

«Global Gateway – це надання країнам вибору, кращого вибору», – сказала фон дер Ляєн, додавши, що інші варіанти інвестування часто мають «високу ціну» для навколишнього середовища, прав працівників і суверенітету.

Global Gateway – це надання країнам вибору, кращого вибору

Запущена наприкінці 2021 року глобальна ініціатива Global Gateway виділила 300 мільярдів євро (316 мільйонів доларів) на оптимізацію співпраці ЄС у сфері інвестицій та розвитку по всьому світу.

Програма, як повідомляється, віддаватиме пріоритет проєктам, зосередженим на відновлюваних джерелах енергії, цифровому переході, сталому розвитку, оскільки Брюссель прагне мобілізувати інвестиції з держав-членів та приватного сектору.

Офіційні особи ЄС уникають публічно називати Global Gateway альтернативою ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях» (BRI), але саміт у Брюсселі відбувся через тиждень після того, як Китай зібрав представників понад 130 країн, щоб відсвяткувати 10-ту річницю свого глобального інвестиційного плану в 1 трильйон доларів, і ЄС, схоже, визначає пріоритетними такі елементи, як прозорість і екологічна стійкість, які неодноразово були предметом критики пекінського BRI.

У розмові з Радіо Свобода дипломати ЄС висловили мовчазну підтримку Global Gateway, але висловили занепокоєння тим, що програма зіткнулася з перешкодами через суперечливі погляди між європейськими урядами та різними агентствами ЄС щодо того, як підтримувати програму, а також сумніви щодо того, чи зможе Брюссель зробити більше привабливі пропозиції для країн-партнерів, аніж Китай.

«Global Gateway схожий на багато інших ініціатив ЄС – хороша ідея, але в кінцевому підсумку йдеться про «перепакування» старих грошей і, як завжди, ускладнення, маючи приблизно 10 різних портфелів замість однієї великої каструлі готівки», – сказав Радіо Свобода один дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним.

Дипломат додав, що «звичайно» Global Gateway є «конкурентом BRI, але ми не говоримо про це вголос», тому що тоді він обмежує привабливість для країн-партнерів розривати угоди з програмами, створюючи враження, що співпраця передбачає «завдання».

Нові пропозиції, внутрішні питання

На саміті в Брюсселі фон дер Ляйєн розглядала Global Gateway як стійкий спосіб побудови інфраструктури в довгостроковій перспективі, заявивши, що «жодна країна не повинна стикатися з ситуацією, коли єдиний варіант фінансування своєї основної інфраструктури – це продати своє майбутнє».

Global Gateway – хороша ідея, але в кінцевому підсумку йдеться про «перепакування» старих грошей

Офіційні особи ЄС оприлюднили перелік нових угод, які включають угоди щодо важливої сировини з Демократичною Республікою Конго та Замбією, а також співпрацю у сфері чистої енергії з Бангладеш, Кабо-Верде, Намібією, Філіппінами, Танзанією та В’єтнамом.

Під час саміту також було виділено грант у розмірі 12 мільйонів євро (12,6 мільйона доларів США) для будівництва нових залізничних ліній, нова угода про підтримку вступу Туркменістану до Світової організації торгівлі та інвестиції в розмірі 30 мільйонів євро (31,6 мільйона доларів США) на підвищення професійної освіти та навчання в Таджикистані.

Міністр закордонних справ Таджикистану Сірожиддін Мухріддін також очолив делегацію до Брюсселя, яка представила інвесторам гідроенергетичний сектор цієї центрально-азіатської країни в рамках ширшого переходу на зелену енергетику в регіоні.

ЄС є найбільшим у світі донором співпраці в галузі розвитку, але хто про це знає?

Інші менш масштабні угоди були підписані з Вірменією щодо інвестування 10 мільйонів євро (10,5 мільйона доларів США) в освіту та з Грузією у формі гранту у розмірі 16 мільйонів євро (16,8 мільйона доларів США) для покращення безпеки на автомагістралі Схід-Захід країни, яка є основою амбіцій Тбілісі щодо зв’язку вздовж Чорного моря, який до цього здебільшого був побудований китайськими будівельними фірмами.

Ця низка угод ознаменувала помітний початок для Global Gateway, сказав Радіо Свобода інший дипломат ЄС.

«Ця концепція – це справді те, що ЄС може запропонувати на світовій арені», – зазначив дипломат, додавши, що програма має більше зосереджуватися на тому, щоб бути «більш помітною».

«Ми є найбільшим у світі донором співпраці в галузі розвитку, але хто про це знає?» – зауважив дипломат.

Інший дипломат ЄС висловив занепокоєння щодо, здавалося б, низького політичного представництва на саміті Global Gateway.

У заході взяли участь глави держав Вірменії, Коморських Островів, Намібії, Мавританії, Сенегалу та Сомалі, а також прем’єр-міністри Албанії, Бангладеш, Кабо-Верде, Демократичної Республіки Конго, Єгипту, Грузії, Молдови, Марокко, Руанди та Сербії.

Але багато країн ЄС не надіслали своїх високопосадовців на зустріч: Німеччину представляв міністр клімату, Данію та Францію міністри розвитку, а Британію – міністр розвитку. Тим часом Італія не прислала жодного представника.

«[Global Gateway] – дивний звір», – сказав дипломат. «Її наміри серйозні та гідні похвали, але подивіться на список присутніх, і ви дізнаєтесь достатньо. Досить багато лідерів, які не входять до ЄС, але майже ніхто з нашого боку».

Європейська альтернатива?

Андреа Брінза, співзасновниця Румунського інституту вивчення Азіатсько-Тихоокеанського регіону, сказала Радіо Свобода, що ініціатива ЄС зможе отримати достатню внутрішню підтримку для досягнення відчутних результатів на місцях.

На даний момент Global Gateway – це лише гасло

«На даний момент Global Gateway – це лише гасло», – сказала вона. «[Це] бренд, який дуже добре описує наратив ЄС щодо [розвитку] – на жаль, він ще не має сутності».

Останніми роками BRI Китаю зіткнувся зі скандалами та протидією через шкоду навколишньому середовищу, значні запозичення та суперечки щодо контрактів.

Дослідження, проведене лабораторією AidData в Коледжі Вільяма і Мері у Вірджинії, показало, що 35 відсотків проєктів BRI постраждали від корупційних скандалів, порушень трудових відносин, екологічної небезпеки та громадських протестів.

Але BRI також наразі створював цільові пропозиції, які виглядали привабливо для урядів, незважаючи на суперечності. Він також виграв від швидкого впровадження завдяки ролі китайських державних компаній і кредиторів, які виконують директиви керівництва Комуністичної партії Китаю.

Якщо на ринку тільки китайські пропозиції, це означає, що вибору немає

Романа Влагутін, співробітниця Німецького фонду Маршалла та колишня спеціальний посланник ЄС, сказала Радіо Свобода, що Global Gateway наразі не має «чіткого стратегічного бачення того, як він сприятиме створенню нових диверсифікованих і стійких ланцюжків створення вартості».

Вона додала, що одна з найбільших перешкод, з якою стикається це підприємство, полягає в тому, як стимулювати приватні ринки в усьому блоці та на Заході в цілому інвестувати в типи проєктів, які можуть мати трансформаційний вплив.

«Це важливо, щоб країни мали можливість зробити вибір, що для них найкраще», – сказала Влагутін. «Якщо на ринку тільки китайські пропозиції, це означає, що вибору немає. Це має змінитися».

(Оригінал публікації на сайті RFE/RL)