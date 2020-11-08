Дружина та зять Трампа не радили йому визнавати перемогу Байдена – радник

Радник чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джейсон Міллер заперечує, що члени його родини радили йому визнати поразку на виборах. Про це він написав 8 листопада в своєму Твітері.

Міллер заперечив, що зять Трампа Джаред Кушнер радив йому погодитися з результатами виборів.

«З огляду на невизначені результати виборів у кількох штатах, а також серйозні порушення при голосуванні та брак прозорості, Джаред радив Дональду Трамку вжити всіх законних інструментів, щоб забезпечити точність», – заявив радник чинного президента.

Згодом він також заявив, що повідомлення, нібито дружина Трампа Меланія радила йому визнати перемогу опонента Джо Байдена, також «фейкова».

Меланія Трамп також заявила в своєму твітері, що «кожен законний – не незаконний – голос має бути врахований».

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Раніше канал CNN повідомив із посиланням на свої джерела, що перша леді Меланія Трамп та чоловік доньки президента Іванки Джаред Кушнер порадили йому змиритися з поразкою. Натомість старші сини Трампа Дональд-молодший та Ерік нібито наполягали на тому, щоб він продовжував оскаржувати результати виборів.

Джо Байден буде інавгурований як 46-й президент США 20 січня 2021 року, після того, як усі штати офіційно підтвердять результати голосування. Юридичні намагання Дональда Трампа, як очікують, не зможуть перешкодити встановити перемогу Байдена, яку відтак затвердить колегія виборників.