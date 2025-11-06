Швеція: безпілотник призвів до перебоїв у роботі аеропорту Гетеборга

Біля аеропорту шведського Гетеборга ввечері 6 листопада помітили дрон, через що роботу летовища зупинили, а кілька рейсів скасували, затримали чи перенаправили, повідомили влада й оператор аеропорту.

Представниця авіакомпанії Swedavia також підтвердила інцидент і повідомила про закриття повітряного простору поблизу аеропорту Гетеборг-Ландветтер, який є другим за завантаженістю в Швеції. За повідомленням, поліція проводить розслідування.

Це не перший інцидент із дронами в аеропортах країн Європи за останні місяці.

Напередодні аеропорт Ганновера в Німеччині на 45 хвилин переривав роботу через дрони. Це був вже третій випадок за тиждень, коли в Німеччині зупинялася робота аеропорту через безпілотники. 31 жовтня аеропорт Берліна був закритий на дві години, 2 листопада аеропорт Бремена припиняв роботу на годину.

В інших країнах ЄС аеропорти також регулярно змушені зупиняти роботу через невідомі дрони. Упродовж останніх тижнів такі випадки фіксувалися в Бельгії, Норвегії, Данії і Франції.

Представники влади Данії й Німеччини не виключали, що дрони були пов’язані з Росією. Данські ЗМІ з’ясували, що під час нальоту дронів на данські аеропорти поряд перебував корабель ВМФ Росії з відключеним транспондером: відстань, на якій він був, дозволяла запускати БпЛА до аеропортів. Росія звинувачення відкидає.