ЄС хоче підвищити мобільність своїх армій на випадок конфлікту

Адаптувати транспортну мережу для військових пересувань і спростити бюрократичні перешкоди, які заважають мобільності армій і військової техніки Європейського союзу – йдеться в плані дій для полегшення транспортування військ й обладнання в межах ЄС, оприлюдненому 28 березня в Брюсселі єврокомісаром із питань транспорту Віолетою Булц.

«Перше, до літа держави ЄС мають скласти список військових потреб, і це буде звірене з нашими планами транспортної інфраструктури. На основі цього ми складемо список проектів подвійного (військового й цивільного) застосування. Ці проекти, зокрема стосуватимуться зміцнення мостів для можливого транспортування військової техніки», – заявила єврокомісар із транспортних питань.

За її словами, ця ініціатива не може насправді називатися «військовий шенген», бо стосуватиметься виключно країн ЄС, без винятку, включно із п’ятьма країнами, які не входять до військово-політичного блоку НАТО.

Другим фокусом ЄС для досягнення вищої військової мобільності буде гармонізація та спрощення митних, прикордонних, адміністративних перешкод у транспортуванні вибухових та небезпечних продуктів, – пояснила єврокомісар Булц, додаючи, що «наразі ці речі дуже уповільнюють і перешкоджають військовій мобільності».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, обґрунтовуючи необхідність змін і реорганізації європейських транспортних шляхів і регуляторних правил, єврокомісар із питань транспорту Булц дипломатично оминула називати Росію загрозою, але наголосила, що ця адаптація диктується необхідністю ЄС бути напоготові.

«Ми намагаємося застрахуватися на випадок того, що коли оборонні речі буде треба активізувати, ми виявимося спроможними це зробити. Я – за вічний мир, але не хочу бути заскоченою зненацька і бути неготовою відреагувати, коли цього вимагатимуть умови. Нам відомо, що світ дуже непередбачуваний і ми є свідками багатьох змін, які сталися за останні роки і навіть місяці», – пояснила Віолета Булц.

Напередодні деякі дипломатичні джерела ЄС пояснили: «ці пропозиції мають практичний вимір, але їхня ціль очевидна в той час, коли загострюється напруга із Росією».

«Дорожня карта», яку оприлюднили в Єврокомісії, насамперед, містить визначення потреб у військовому транспортуванні й окреслення інфраструктури, яка може бути використана для його переміщення.