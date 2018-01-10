Реальні масштаби загрози з боку Росії озвучили автори нової доповіді Конгресу США

В оприлюдненій у середу доповіді Конгресу США автори звинувачують Росію у здійсненні тривалого наступу на демократію в себе вдома і за кордоном і закликають до багатосторонньої стратегії протидії, починаючи із лідерства американського президента, якого, як вказується у документі, бракує в особі Дональда Трампа.

Доповідь «Асиметричний напад Путіна на демократію в Росії і Європі: наслідки для національної безпеки США» представив впливовий сенатор-демократ Бен Кардін.

Документ, підготовлений співробітниками апарату сенатського комітету з міжнародних відносин, став першим масштабним дослідженням стратегії і тактики, використаної Кремлем в останні два десятиліття для втручання в політичні процеси в країнах Європи і США, щоб «всіма можливими способами підірвати демократичні інституції і трансатлантичні альянси».

Як зазначають автори, «асиметричний арсенал» Путіна включає «летальну суміш звичайних військових наступів, убивств, кампаній дезінформації і кібератак в Україні та організацію путчу в Чорногорії, дезінформацію та кібератаки в Німеччині, Франції, Британії, тощо».

Ця загроза виникла задовго до того, як президент Трамп прийшов до влади, і буде існувати після того, як його адміністрація закінчить свою роботу

«Ця загроза виникла задовго до того, як президент Трамп прийшов до влади, і буде існувати після того, як його адміністрація закінчить свою роботу, – сказав сенатор Кардін, представляючи доповідь. – У той час як президент Трамп практично не діє, пан Путін продовжує удосконалювати свій асиметричний арсенал і шукати можливості для … підриву демократичних і міжнародних інститутів, створених Сполученими Штатами і Європою за останні 70 років».

Без рішучої відповіді США (громадські) інституції і вибори тут і у всій Європі залишаться вразливими для агресивних і витончених ... операцій, що проводяться Кремлем

За словами Кардіна, ніколи ще в американській історії настільки явна загроза національній безпеці не була така явно проігнорована президентом США: «Без рішучої відповіді США (громадські) інституції і вибори тут і у всій Європі залишаться вразливими для агресивних і витончених ... операцій, що проводяться Кремлем».

«Це не доповідь про втручання у вибори в США. Це доповідь про те, як Росія діє в різних частинах світу», – зазначив один з авторів дослідження. Він додав, що це перша така доповідь, опрацьована американською урядовою структурою, в якій описані «реальні масштаби загрози» з боку Росії.

Без повного розуміння та усвідомлення цієї загрози запобігти їй у майбутньому буде неможливо

Без повного розуміння та усвідомлення цієї загрози, зазначив він, запобігти їй у майбутньому буде неможливо.

У звіті накреслені кроки, вжиті європейськими країнами для протидії впливу Росії – як окремими державами, так і в рамках таких організацій, як НАТО і ЄС. Сполучені Штати у цьому, стверджують автори, залишились далеко позаду.

У дослідженні містяться понад 30 рекомендацій, які, як вважає сенатор-демократ Бен Кардін, повинні бути негайно реалізовані Білим домом.

Серед іншого – президентові США слід створити міжвідомчий центр, який взяв би на себе координацію політики і вироблення відповіді на дії Кремля. Сполучені Штати також повинні розширити допомогу, яку вони надають союзникам в Європі, і тим країнам, які поки що не здатні самостійно протистояти російській фінансовій, енергетичній та інформаційній агресії. Зразком для створення нової міжнародної коаліції могли б стати принципи, згідно з якими була утворена Глобальна коаліція для боротьби з «Ісламською державою».

Міністерство фінансів США має оприлюднити будь-які дані спецслужб про корумпованість та особисті статки Путіна, збережені за кордоном, і … вжити заходів для того, щоб відрізати Путіна … від доступу до світової фінансової системи

Одним з найбільш ефективних інструментів автори дослідження вважають розкриття інформації про корупцію в Росії.

«Міністерство фінансів США має оприлюднити будь-які дані спецслужб про корумпованість та особисті статки Путіна, збережені за кордоном, і разом з нашими європейськими союзниками вжити заходів для того, щоб відрізати Путіна і членів його найближчого оточення від доступу до світової фінансової системи», – мовиться в документі.

Сенатор Бен Кардін заявив, що президент Трамп повинен ясно усвідомлювати російську загрозу, організувати рішучу відповідь уряду США, і, як це робили інші президенти в період криз, «мобілізувати країну, діючи разом з міжнародною коаліцією для того, щоб протидіяти загрозі і захистити наші цінності».