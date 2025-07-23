«Правковий спам»: Решетилова розповіла про 899 правок до законопроєкту про військового омбудсмана

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова заявила, що ухвалення законопроєкту про військового омбудсмена блокується через «правковий спам». Про це вона сказала в коментарі Радіо Свобода (проєкт Свобода Live).

«Ми потрапили під так званий правковий спам, коли депутати внесли правки, більшість з яких абсолютно неконструктивні і не мають сенсу», — сказала Решетилова.

За її словами, до другого читання подано майже 900 правок – «899, якщо бути точнішою».

Кожна політична сила надсилала багато правок до законопроєкту, але депутати «Європейської солідарності» та «Батьківщини» після опрацювання їхніх правок не готові їх відкликати. Решетилова припускає, що причина такої поведінки – політична.

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«Опозиція, мабуть, боїться ризику розширення повноважень президента, хоча я їм уже багато разів пояснювала, що президент і так має ці повноваження», – зазначила військова омбудсманка.

3 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про військового омбудсмана.

Президент України Володимир Зеленський 30 грудня 2024 року підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Того ж дня він повідомив, що Решетилова буде займатися підготовкою законопроєкту про військового омбудсмана.

1 січня Решетилова розповіла, що одразу після призначення «отримала величезну кількість скарг, на які необхідно реагувати».







