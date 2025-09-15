Уряд РФ пропонує посилити покарання за СЗЧ і дезертирство для колишніх в’язнів

У Росії урядова комісія із законопроєктної діяльності схвалила поправки щодо запровадження покарання для звільнених ув’язнених, які підписали контракт із міністерством оборони, але вирішили не воювати. Про це повідомляють агенції РБК і ТАСС із посиланням на джерела, обізнані з матеріалами засідання.

Російський уряд пропонує карати ув’язнених за неявку до місця служби у період від 2 до 10 днів повторним позбавленням волі на строк від 2 до 6 років, за неявку тривалістю від 10 до 30 днів – терміном від 3 до 8 років.

Також за дезертирство зі зброєю або групою осіб пропонується давати терміни від 10 до 12 років, за симуляцію хвороби та фальсифікацію документів із метою припинити службу – від 7 до 12 років.

Чинні версії статей російського Кримінального кодексу (про самовільне залишення частини, дезертирство та симуляцію хвороби) не передбачають окремого покарання для військових, які потрапили до армії з колоній або СІЗО, їх судять як звичайних контрактників чи мобілізованих.

Зараз за залишення місця служби терміном до 10 днів передбачається покарання до 5 років колонії, терміном від 10 до 30 днів – до 7 років колонії, понад один місяць – до 10 років.

За дезертирство під час війни покарання становить від 5 до 15 років колонії, за симуляцію хвороби з метою ухилення від служби – від 5 до 10 років.



