Офіс генпрокурора пояснив закриття даних щодо кількості СЗЧ та дезертирства

В Офісі генерального прокурора пояснили закриття статистики кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням військовими частин та дезертирством.



«Відомості про кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення), а також про осіб, які їх вчинили, належать до службової інформації та не підлягають оприлюдненню», – йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит Радіо Свобода.



Крім цього, як заявляють в ОГП, надання та оприлюднення відомостей про такі кримінальні правопорушення в умовах воєнного стану може «дискредитувати сили оборони та використовуватися на шкоду державним інтересам, зокрема для оцінки морально-психологічного стану військовослужбовців, рівня дисципліни, боєздатності військових формувань, а також може стати інструментом ІПСО, спрямованих на підрив довіри до військового керівництва та системи мобілізаційної підготовки».



А це створює ризики для оборонної діяльності та інформаційної безпеки держави, негативно впливає на підтримання обороноздатності країни, додали в Офісі генпрокурора.

Читайте також: Нові дані про масштаби СЗЧ: «Кожні дві хвилини тікає людина». Чи реально це зупинити?

Військовослужбовець ЗСУ і колишній народний депутат Ігор Луценко, посилаючись на офіційні дані, заявляв, що у жовтні було зафіксовано 21 602 випадки СЗЧ. Він впевнений, що СЗЧ і дезертирство – це головна проблема українського війська.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що за час повномасштабної війни в Україні порушили майже 300 тисяч справ за СЗЧ та дезертирство. Найбільше справ були порушено упродовж останнього року.