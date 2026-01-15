Кабмін призначив виконувача обов’язків голови Мінцифри

Кабінет міністр призначив тимчасового виконувача обов’язків міністра цифрової трансформації.

«Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича», – йдеться в рішенні на сайті уряду.

Борняков наразі не коментував публічно своє призначення.

Кабмін також вніс зміни до положення про Мінцифри. Зокрема, його доповнено пунктом, за яким міністерство «забезпечує функціонування внутрішнього контролю і здійснює внутрішній аудит в Мінцифри, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління».

Напередодні Верховна Рада призначила попереднього міністра цифрової трансформації Михайла Федорова міністром оборони.



