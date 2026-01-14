Уряд доручив «слідкувати за цінами» на ліки – Свириденко

Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі «слідкувати за цінами на лікарські засоби», повідомляє прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 14 січня.

«Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози», – заявила вона.

За словами голови уряду, в разі виявлення порушень в націнках Кабмін штрафувати відповідні субʼєкти господарювання.

Свириденко уточнила: планується визначити список ліків, за яким Міністерство охорони здоров’я разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках.

«Щотижневі звіти подаватимуться Кабінету Міністрів», – додала прем’єрка.

У лютому 2025 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% з 1 березня.

Згодом МОЗ повідомило, що українські фармацевтичні виробники надали пропозиції щодо лікарських засобів власного виробництва, ціни на які вони готові знизити найближчим часом.

Омбудсман Дмитро Лубінець назвав постанову Кабміну щодо зниження цін на лікарські засоби «логічним кроком», але вказував на ризики для частини аптек, особливо в маленьких населених пунктах.



