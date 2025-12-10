

Уряд схвалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров’я 40+», повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, програма, яка запрацює з 1 січня 2026 року, спрямована на раннє виявлення хвороб, які найбільше впливають на тривалість і якість життя українців – серцево-судинні хвороби, цукровий діабет 2 типу та проблеми ментального здоровʼя.

«Кожен українець і українка віком від 40 років отримають персональне запрошення в Дії на 30-й день після дня народження. Після прийняття запрошення на Дія.Картку буде зараховано 2000 грн, які можна використати виключно на проходження скринінгу здоровʼя. Для тих, хто не користується Дією, буде альтернативний шлях через банки та ЦНАПи», – написала вона в телеграмі.



Свириденко додала, що обстеження можна буде пройти у державних, комунальних і приватних закладах, що відповідатимуть вимогам МОЗ та НСЗУ щодо участі у програмі «Скринінг здоровʼя 40+».



МОЗ має оприлюднити перелік таких закладів.



На реалізацію скринінгу в держбюджеті-2026 закладено 10 млрд грн, додала прем’єрка.

У МОЗ уточнили, що учасником програми може кожен охочий віком від 40 років включно. Запрошення пройти скринінг людям надходитиме українцям від 40 років і старше – 40, 50 чи 60 років.

«Скринінг здоровʼя 40+» включає анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я), фізикальне обстеження та лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок.

Після проходження скринінгу людина отримає персоналізовані рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я. Лікар також у разі потреби може одразу призначити певні ліки.

У міністерстві нагадують, що у програмі «Доступні ліки» вже понад 700 препаратів, які можна отримати безоплатно або з частковою доплатою.

Зокрема, йдеться про підтримку людей із серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом.







