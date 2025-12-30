Кабмін: роботу АРМА тепер координуватиме прем’єр-міністр

Відтепер роботу Національного агентства з менеджменту активів (АРМА) буде координувати прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Про це в уряді повідомили увечері 29 грудня.

«Кабінет міністрів змінив координацію Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Діяльність АРМА віднесена до координації Премʼєр-міністра України», – заявила Свириденко в своїх соцмережах.

У липні Свириденко підтвердила, що Кабмін звільнив голову АРМА Олену Думу.

У листопаді, на тлі гучної справи про ймовірні зловживання в «Енергоатомі», президент Зеленський заявив про аудит державних компаній, а також доручив прем’єр-міністерці ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА.

Зеленський підкреслив необхідність «повного перезавантаження» Національного агентства та завершення конкурсу на посаду керівника вже до кінця року.



