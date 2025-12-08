Кабмін скасував 72-годинну перевірку заявки на бронювання для критично важливих підприємств

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, повідомляє Міністерство економіки 8 грудня.

За повідомленням, зміни спрямовані на те, щоб «захистити кадровий потенціал» підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі та забезпечують економічну стійкість країни.

Зокрема, уряд запровадив можливість бронювати працівників підприємств ОПК на 45 календарних днів – протягом цього періоду працівник може усунути порушення правил військового обліку. Мінекономіки пояснює, що це нововведення дозволить компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур.

«Крім того, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу», – заявляє відомство.

За коментарем заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, уряд продовжує вдосконалювати механізм бронювання, щоб дозволити підприємствам стабільно працювати й утримувати свої команди:

«Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку – це те, що бізнес давно очікував».

Нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування постанови Кабінету міністрів.

У жовтні Верховна Рада схвалила закон про тимчасове бронювання працівників обронно-промислового комплексу, які мають проблеми з військовим обліком.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.



