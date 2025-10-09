Рада схвалила закон про тимчасове бронювання працівників ОПК, які мають проблеми з військовим обліком

Верховна Рада схвалила закон про тимчасове бронювання працівників обронно-промислового комплексу, які мають проблеми з військовим обліком.



«За» закон щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану(№ 13335) проголосували 272 депутати.

Як повідомляє пресслужба Верховної Ради, основні положення документа стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком:

•таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності;

•встановлюється максимальний строк випробування – 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК;

•роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.

Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Галина Янченко зазначила, що відтепер українські підприємства ОПК зможуть тимчасово бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо у них ще не врегульовані питання з військовим обліком.

«Цей час дасть змогу людям пройти ВЛК, оформити документи й влаштуватися працювати на заводах. І не ховатися від ТЦК. Це означає, що ми отримаємо більше фахівців у цехах – більше української зброї на фронті», – написала вона у фейсбуці.

Закон також деталізує особливості укладення та зміни умов трудового договору, переведення працівників на дистанційну роботу, встановлення гнучкого режиму робочого часу, а також припинення трудових відносин у разі неможливості продовження роботи підприємства через бойові дії.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.



