Новини | Політика

Кабмін відкрив дисциплінарне провадження щодо голови Держлікслужби – його відсторонили

Виконання повноважень голови Держлікслужби тимчасово поклали на заступника Ісаєнка Володимира Короленка
Кабінет міністрів відсторонив голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка – про це йдеться в розпорядженні від 24 грудня.

Згідно з ним, Ісаєнка відсторонили на час здійснення дисциплінарного провадження. Рішення щодо відповідного провадження уряд ухвалив того ж дня.

«Комісії з питань вищого корпусу державної служби здійснити відповідне дисциплінарне провадження до 27 січня 2026 р. та про результати поінформувати Кабінет Міністрів України», – йдеться в ньому.

Виконання повноважень голови Держлікслужби тимчасово поклали на заступника Ісаєнка Володимира Короленка.

Цьому рішенню передувала публікація другої частини розслідування проєкту BIHUS Info про ймовірні зловживання в сфері перевірки ліків. У розслідуванні фігурують Ісаєнко та співробітник Служби безпеки. За версією журналістів, оточення Ісаєнка, ймовірно, причетне до лабораторії, яка отримує від Держлікслужби масові замовлення на перевірку ліків.

Читайте також: Свириденко очікує, що призначення міністра енергетики і міністра юстиції відбудеться в найближчі тижні

Поміж іншого, журналісти помічали Ісаєнка на виїзді з будинку в селі Нові Безрадичі на Київщині, який відсутній в його декларації. Маєток, вартість якого може сягати 300 тисяч доларів, оформлений на тещу й тестя посадовця. У коментарі журналістам очільник Держлікслужби заявив, що «може там просто бувати і що йому нічого не відомо про походження в родини коштів на придбання».

На першу частину розслідування він відреагував листом, у якому заперечив конфлікт інтересів і те, що лабораторія «Добробут-Лікилаб» нібито отримує значну частину замовлень . Як йдеться в листі, кількість направлень, що видаються Держлікслужбою для проведення лабораторного контролю якості, «не є сталою величиною», що обумовлено незалежними від Держлікслужби факторами.

Перша частина розслідування з’явилася в лютому 2025 року. У листопаді видання «Економічна правда» повідомило про обшуки Національного антикорупційного бюро в головному офісі Держлікслужби та в кабінеті її керівника. Після обшуків Ісаєнко пішов на лікарняний.


