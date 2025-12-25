Кабмін відкрив дисциплінарне провадження щодо голови Держлікслужби – його відсторонили

Кабінет міністрів відсторонив голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка – про це йдеться в розпорядженні від 24 грудня.

Згідно з ним, Ісаєнка відсторонили на час здійснення дисциплінарного провадження. Рішення щодо відповідного провадження уряд ухвалив того ж дня.

«Комісії з питань вищого корпусу державної служби здійснити відповідне дисциплінарне провадження до 27 січня 2026 р. та про результати поінформувати Кабінет Міністрів України», – йдеться в ньому.

Виконання повноважень голови Держлікслужби тимчасово поклали на заступника Ісаєнка Володимира Короленка.

Цьому рішенню передувала публікація другої частини розслідування проєкту BIHUS Info про ймовірні зловживання в сфері перевірки ліків. У розслідуванні фігурують Ісаєнко та співробітник Служби безпеки. За версією журналістів, оточення Ісаєнка, ймовірно, причетне до лабораторії, яка отримує від Держлікслужби масові замовлення на перевірку ліків.

Поміж іншого, журналісти помічали Ісаєнка на виїзді з будинку в селі Нові Безрадичі на Київщині, який відсутній в його декларації. Маєток, вартість якого може сягати 300 тисяч доларів, оформлений на тещу й тестя посадовця. У коментарі журналістам очільник Держлікслужби заявив, що «може там просто бувати і що йому нічого не відомо про походження в родини коштів на придбання».

На першу частину розслідування він відреагував листом, у якому заперечив конфлікт інтересів і те, що лабораторія «Добробут-Лікилаб» нібито отримує значну частину замовлень . Як йдеться в листі, кількість направлень, що видаються Держлікслужбою для проведення лабораторного контролю якості, «не є сталою величиною», що обумовлено незалежними від Держлікслужби факторами.

Перша частина розслідування з’явилася в лютому 2025 року. У листопаді видання «Економічна правда» повідомило про обшуки Національного антикорупційного бюро в головному офісі Держлікслужби та в кабінеті її керівника. Після обшуків Ісаєнко пішов на лікарняний.



