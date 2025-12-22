Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко очікує, що призначення міністра енергетики і міністра юстиції відбудеться в найближчі тижні.

Вона зазначила, що була розмова і домовленість з парламентським корпусом, що це буде спільне рішення – буде обговорення з фракціями, які нададуть свої пропозиції щодо кандидатів, а потім Кабмін їх обговорить.

«Я сподіваюся, що у найближчі тижні міністри будуть призначені. Тому що це надзвичайно важливо – мати міністра енергетики в опалювальний сезон», – заявила прем’єрка.



Верховна Рада 19 листопада звільнила міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка через розслідування НАБУ щодо ймовірної корупції в енергетиці.

Читайте також: Генпрокурор повідомив про затримання колишнього високопосадовця «Енергоатому» та Міненерго

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Через кілька днів очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».