Соболев: нових членів Наглядової ради «Енергоатому» планують представити до кінця 2025 року

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства планує до кінця 2025 року представити нових членів Наглядової ради «Енергоатому». Про це повідомив міністр Олексій Соболев.

«Зараз ми у тісній співпраці з G7, ЄС, ЄБРР і МВФ пропрацьовуємо детальний план перезапуску корпоративного управління в «Енергоатомі». Згідно з останніми змінами до статуту, там має бути сім членів: чотири незалежних і три представники держави. Головний напрям – проведення конкурсу за визначеною процедурою, але з максимальною мобілізацією всіх зусиль, щоб Наглядова рада з'явилася до кінця року», – сказав він журналістам.

За його словами, буде публічне оголошення вимог, потім 10 робочих днів на збір заявок, формування рекрутером короткого списку, співбесіди з кандидатами Номінаційним комітетом (куди входять міжнародні партнери у якості спостерігачів) і затвердження фінального списку.

Міністр зауважив, що конкурс на двох незалежних членів було оголошено у вересні, і вся підготовча робота з боку рекрутера була вже зроблена.

«Тому ми можемо говорити про можливість завершення повноцінного конкурсу до кінця року. Без цього зазвичай відбір повного складу Наглядової ради триває від трьох до шести місяців і більше», – додав він.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували імена семи підозрюваних. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

На тлі цього розслідування уряд затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, у компанії «Енергоатом» планують формування нового складу наглядової ради.