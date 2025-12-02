Генпрокурор повідомив про затримання колишнього високопосадовця «Енергоатому» та Міненерго

Генеральний прокурор Руслан Кравченко зранку 2 грудня повідомив про затримання колишнього тимчасового виконувача обов’язків першого віцепрезидента ДП «НАЕК «Енергоатом» і колишнього першого заступника міністра енергетики. За повідомленням, цій особі готується підозра і документи для обрання запобіжного заходу.

Імені ексчиновника генпрокурор не називає, але особою, яка впродовж останніх років працювала на таких посадах, є Юрій Шейко.

«Йому готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб)», – написав Руслан Кравченко в соцмережах.

Генпрокурор інформує, що йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

За даними слідства, 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір страхування на 105,642 млн грн, а 12 серпня 2022 року він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн без належних підстав. Слідчі вважають підтвердженим факт штучного завищення вартості на 18,6 млн грн, і саме ця сума була фактично виведена зі стратегічного підприємства.

«Це не просто корупція. Під час вивчення структури власності ПАТ «Просто-Страхування» ми вийшли на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору», – твердить Кравченко.

Генпрокурор зазначає, що фінансові ланцюжки ведуть до російського холдингу «РЕСО».

Коментарі усіх указаних у повідомленні фігурантів наразі не оприлюднювалися.