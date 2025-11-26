В уряді оголосили конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради «Енергоатому»

Стартував конкурс на чотири посади незалежних членів наглядової ради «Енергоатому», повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства України Олексій Соболев.

11 листопада Кабінет міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради компанії «Енергоатом» у зв’язку з корупційною справою.

За словами Соболева, впродовж наступних десяти днів – з 25 листопада до 4 грудня 2025 року – кандидати можуть подати пакет документів українською й англійською мовами.

«Подаватися можуть українські й іноземні фахівці з досвідом керівної роботи – в енергетиці та ядерній енергетиці, на ринках електроенергії, у фінансах, аудиті, управлінні ризиками, комплаєнсі та корпоративному управлінні, які відповідають вимогам незалежності й мають бездоганну ділову репутацію», – написав він у соцмережах.

У пресслужбі Кабінету міністрів зауважили, що цей конкурс «є практичним результатом» спільного плану дій із країнами G7 щодо перезапуску корпоративного управління в «Енергоатомі», узгодженого наприкінці минулого тижня.

«Про його реалізацію міністерство системно інформує Європейську комісію, МВФ та інші ключові міжнародні фінансові організації», – йдеться в повідомленні.

Раніше Соболев заявляв, що Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства планує до кінця 2025 року представити нових членів наглядової ради «Енергоатому».

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам.

На тлі цього розслідування уряд затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, у компанії «Енергоатом» планують формування нового складу наглядової ради.