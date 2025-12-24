Топпосадовець СБУ їздить на Audi Q8, купленому за безцінь у фігуранта справи СБУ після «перевірки» його бізнесу – «Схеми»

Голова Полтавського управління СБУ Костянтин Семенюк пересувається на преміумавтомобілі Audi Q8 ринковою вартістю 60 тисяч доларів, який дістався його родині у 33 рази дешевше за підозрілих обставин. Про це йдеться в розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

Журналісти встановили, що у 2023 році цю автівку всього за 68 тисяч гривень його тестю продав вінницький бізнесмен Андрій Опанасюк, яким напередодні угоди цікавились слідчі вінницького СБУ, де на той час Костянтин Семенюк мав керівну посаду заступника голови управління до переведення його до Полтави. Працівники СБУ перевіряли законність придбання Опанасюком місцевого «Вінницького лампового заводу», як він сам стверджує, і «надали йому висновок про те, що він є доброчесним набувачем майна». Того ж року Семенюк пересів на преміальний кросовер бізнесмена, придбаного за безцінь – вартість угоди прямо зазначена в декларації його дружини.

У самому управлінні СБУ підтвердили, що здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо «Вінницького лампового заводу», в якому Опанасюк мав статус свідка, але зазначили, що жодних «позитивних висновків Опанасюку не надавали, бо це не передбачено законом». Що ж до обставин переходу власності на Audi Q8 від цього бізнесмена до родини працівника СБУ за в десятки разів заниженою вартістю, в пресслужбі СБУ повідомили, що його купував «тесть посадовця СБУ через майданчики із продажу вживаних авто».

Продавець автомобіля – бізнесмен Андрій Опанасюк заявив «Схемам», що продавав автомобіль «через перекупника» і не був обізнаний ані про те, кому авто, зрештою, дісталося, ані про кінцеву вартість автомобіля для покупця. Водночас він підтвердив знайомство з Семенюком, а також те, що вінницьке управління СБУ в той період проводило перевірку законності набуття ним майнового комплексу «Вінницького лампового заводу» – про що він надавав письмові пояснення і зрештою отримав «позитивний висновок».



Журналісти з’ясували, що тесть високопосадовця СБУ Костянтина Семенюка Василь Гуштик володіє автомобілем Audi Q8 2019 року випуску. Цей автомобіль родич Семенюка набув у власність у жовтні 2023 року. На той момент Семенюк обіймав посаду заступника керівника управління СБУ у Вінницькій області.

Через тиждень після того, як тесть Семенюка придбав автомобіль, камери МВС зафіксували за цією Audi перевищення швидкості. На світлинах із камер журналісти впізнали самого Костянтина Семенюка. З ним на пасажирському сидінні їхала дружина посадовця Марина, чернівецька податківиця, яка відображає в декларації користування цим автомобілем.

У січні 2024 року камери МВС знову зафіксували, як ця ж Audi перевищила швидкість. За кермом «Схеми» розгледіти чоловіка, схожого на Костянтина Семенюка. Водій порушував правила дорожнього руху і в березні 2024 року.

У лютому цього року лютий цього року камери МВС теж зафіксували перевищення швидкості. За кермом автомобіля журналісти вкотре помітили Костянтина Семенюка. Користувався автомобілем Семенюк і в серпні 2025 року, коли вкотре на цю автівку був виписаний штраф за перевищення швидкості.

Попри те, що ринкова вартість автомобіля на момент придбання складала 60 тисяч доларів, тестю Семенюка вдалося придбати автомобіль у 33 рази дешевше – усього за 68 тисяч гривень, така сума угоди зазначена в декларації дружини Костянтина Семенюка Марини.

Про те, що це не помилка, журналісти додатково пересвідчилися за допомогою джерел із доступом до бази даних МВС.

«Схеми» встановили, що попереднім власником цього автомобіля був вінницький бізнесмен Андрій Опанасюк. У березні 2023 року він придбав занедбану територію «Вінницького лампового заводу», яка належала кільком фірмам, у структуру власності яких він увійшов.

Це придбання, за словами Опанасюка, привернуло увагу правоохоронних органів через те, що раніше цим заводом начебто володіли громадяни Росії. В одному з інтерв'ю Опанасюк розповів, що правоохоронний орган надав позитивну оцінку цій угоді.

Як встановили «Схеми», офіційне розслідування щодо переходу власності «Вінницького лампового заводу» на той час і досі здійснює Вінницьке управління СБУ. На момент, коли Опанасюк придбав завод, тобто навесні 2023 року, заступником керівника Вінницького СБУ був Костянтин Семенюк. Саме тоді і проводилася перевірка, стверджує сам Опанасюк.

Вже за декілька місяців, у жовтні 2023 року, тесть посадовця СБУ Семенюка Василь Гуштик придбав у Андрія Опанасюка Audi Q8 2019 року випуску за 68 тисяч гривень. На той момент середня вартість такого автомобіля складала близько 60 тисяч доларів.

«Виходить, що бізнесмен, якого вінницьке СБУ успішно перевірило щодо законності придбання активу, у той же період продав на той час тестю тодішнього топпосадовця цього ж управління автомобіль преміумкласу за ціною, в десятки разів нижчою за ринкову. Ним тепер користується сам Костянтин Семенюк», – ідеться в розслідуванні.

Семенюк відмовився особисто коментувати «Схемам» обставини купівлі Audi Q8 у фігуранта справи СБУ та порадив звернутися до пресслужби. У пресслужбі СБУ повідомили наступне:

«Запитувані Вами транспортні засоби були куплені тестем посадовця СБУ через майданчики із продажу вживаних авто. Відповідно уся комунікація з цього приводу, включаючи питання юридичного оформлення та фінансової оцінки автомобілів, велася через них. Після придбання транспортного засобу тесть посадовця СБУ оформив право користування ним на свою доньку. Сам співробітник Служби безпеки лише іноді, під час відвідування родини, користується авто, що належать членам його родини».

«Схеми» також звернули увагу на інше майно, яким володіють батьки дружини Семенюка. Це ще один елітний автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D, апартаменти в Чернівцях площею 120 квадратних метрів в ЖК бізнес-класу та частка в земельних ділянках у Буковинських Карпатах поблизу Національного природному парку «Вижницький», на яких розташований комплекс відпочинку з двома котеджами, басейном, чаном та панорамною сауною. У коментарі «Схемам» пресслужба СБУ та члени родини Семенюка повідомили, що майно було набуте за рахунок батьків його дружини, адже теща десятиліттями працювала на заробітках в Італії та Ізраїлі.

Президент України Володимир Зеленський призначив Семенюка керівником управління Полтавського СБУ 7 серпня 2025 року. До цього він понад рік виконував обов'язки голови цього ж управління. Свою кар'єру Семенюк розпочинав у Чернівецькій області з посади оперуповноваженого.