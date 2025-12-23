«Схеми» знайшли у родини топ-посадовця СБУ люксові автомобілі, коштовну нерухомість та комплекс відпочинку в Карпатах

Родина очільника Полтавського управління СБУ Костянтина Семенюка у період 2021-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю у понад 12 мільйонів гривень. Йдеться про преміум-автомобілі Mercedes-Benz, Audi Q8, апартаменти площею 120 квадратних метрів в Чернівцях та частку в комплексі відпочинку в Буковинських Карпатах. Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Схем» (Радіо Свобода).

Майно, оформлене на батьків дружини Костянтина Семенюка, родина придбала у період, коли він обіймав посади керівні посади в Службі безпеки України, зокрема на посаді керівника відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в Чернівецькому СБУ та під час роботи заступником голови Вінницького управління СБУ. «Схеми» знайшли докази, що щонайменше частиною цього майна – Audi Q8 та апартаментами в Чернівцях – користується сам Семенюк із дружиною.

У коментарі «Схемам» пресслужба СБУ та члени родини Семенюка повідомили, що майно було набуте за рахунок батьків його дружини, адже теща десятиліттями працювала на заробітках в Італії та Ізраїлі.

При цьому, у розслідуванні журналісти звертають увагу на підозрілі збіги при купівлі майна – продавцем Audi Q8 за суттєво заниженою вартістю виявився фігурант розслідування саме того управління СБУ, в якому на керівній посаді працював Семенюк, а продавцем апартаментів бізнес-класу за двічі нижчою ніж ринкова ціною виявився батько фігуранта розслідування чернівецької податкової, в якій тривалий час податковим інспектором працювала дружина Семенюка.



У листопаді 2021 року теща Семенюка Галина Гуштик придбала апартаменти в ЖК бізнес-класу в Чернівцях загальною площею 120 квадратних метрів. Продавцем нерухомості був Тітус Скрипа, батько забудовника і депутата Чернівецької міськради Ромео Скрипи, щодо якого місцева Державна фіскальна служба розслідувала кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків з продажу квартир в цьому ЖК.

Із 2016 року у цьому ж чернівецькому управлінні ДФС інспектором працювала Марина Семенюк – дружина Костянтина Семенюка, який на той час очолював відділ в Чернівецькому СБУ. Мати Марини Семенюк змогла придбати ці апартаменти за 1,5 мільйони гривень. Хоча їхня ринкова вартість на той момент була вдвічі вищою – близько 3 мільйонів гривень, повідомляють «Схеми». В апартаментах оселилась сама родина Семенюка – дружина Марина Семенюк з дітьми, це вказано в її декларації. Ромео Скрипа повідомив, що за результатами розслідування податкової, він зрештою був виправданий.

У коментарі «Схемам» пресслужба СБУ повідомила, що «на момент придбання цієї нерухомості у 2021 році дружина посадовця СБУ перебувала у декретній відпустці, не здійснювала своїх посадових обовʼязків як працівник ДФС, і не могла впливати на хід кримінальних проваджень», а купівлею квартири займалась теща посадовця – «після того, як жінка повернулася в Україну із заробітків за кордоном».

Також у матеріалі йдеться, що у травні 2023 року тесть Семенюка Василь Гуштик став власником автомобіля Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE 350D 2020-го року випуску. Вартість автівки, відповідно до оголошення про його продаж, складала 75 тисяч доларів (близько трьох мільйонів гривень).

У жовтні 2023 року Гуштик набув у власність ще один автомобіль – Audi Q8 2019 року випуску. Ціна продажу, за даними офіційного реєстру МВС, склала усього 68 тисяч гривень при ринковій вартості автомобіля усього в 60 тисяч доларів. Цю ж вартість угоди вказала Марина Семенюк у своїй декларації.

Продавцем автомобіля виявився вінницький бізнесмен Андрій Опанасюк, який потрапляв в поле зору Вінницького управління СБУ, заступником керівника якого на той час працював Костянтин Семенюк. За словами Опанасюка, СБУ досліджувало придбання бізнесменом майнового комплексу «Вінницького лампового заводу» через те, що ним раніше володіли начебто росіяни, і надало «позитивну оцінку» цьому придбанню.

У самій СБУ заявили, що жодних перевірок придбання не проводили, бо «це не передбачено законом». Однак підтвердили, що бізнесмен мав статус свідка у кримінальному провадженні щодо змін у власності «Вінницького лампового заводу». При цьому зазначили, що покупкою опікувався сам тесть.

«Запитувані Вами транспортні засоби були куплені тестем посадовця СБУ через майданчики із продажу вживаних авто. Відповідно, уся комунікація з цього приводу, включаючи питання юридичного оформлення та фінансової оцінки автомобілів велася через них», – йдеться у відповіді СБУ.

Продавець авто – вінницький бізнесмен Опанасюк повідомив, що продавав автомобіль через перекупщика, тому не був обізнаний, кому він зрештою дістався. Він також повідомив, що знайомий з Костянтином Семенюком, але спілкування стосувалося інших компаній бізнесмена, не пов'язаних з придбанням майнового комплексу «Вінницького лампового заводу».

Як йдеться в матеріалі, у той же період – у жовтні 2023 року тесть Семенюка Василь Гуштик також придбав третину земельних ділянок площею 2 гектари у Буковинських Карпатах поблизу Національного природному парку «Вижницький», на яких розташований комплекс відпочинку з двома котеджами, басейном, чаном та панорамною сауною.

Продавцем був місцевий підприємець Сергій Перепелиця, який, ймовірно, може мати дружні стосунки з Костянтином Семенюком, судячи з коментарів у соцмережах.

Собівартість будівництва вказаних будиночків, за оцінкою опитаних «Схемами» експертів, може складати щонайменше 300 тисяч доларів, це без урахування облаштування навколишньої території та вартості самої землі.

При цьому, як вдалось з’ясувати «Схемам» за допомогою джерел із доступом до бази даних про офіційні доходи, з яких сплачувались податки, Василь Гуштик з 1998 по грудень 2023 року офіційно заробив близько 900 тисяч гривень, а його дружина взагалі нічого офіційно не заробляла в Україні.

На запитання про те, звідки у родини гроші на нерухомість, автівки та базу відпочинку, Василь Гуштик у коментарі «Схемам» повідомив, що його дружина вже близько 20 років працює на заробітках в Італії, однак відмовився зазначити про який розмір доходу йдеться.

Дружина працівника СБУ – Марина Семенюк, відповідно до її декларацій, також офіційно не мала достатньо коштів, щоб допомогти батькам придбати численну нерухомість та авто. Як і сам голова Полтавського СБУ Костянтин Семенюк, судячи з його заробітної плати та задекларованих дружиною заощаджень.

Семенюк відмовився особисто коментувати обставини набуття його родиною майна та порадив звернутися до пресслужби. Там зазначили, що «батьки дружини посадовця СБУ понад 30 років регулярно працювали за кордоном. Його теща понад 25 років виїжджала на заробітки до Італії, а ще раніше – 10 років працювала в Ізраїлі. Відповідно, усе наявне у них майно було придбане за рахунок особистих накопичень та багаторічної трудової діяльності, яку вони здійснюють на постійній основі».

Президент України Володимир Зеленський призначив Семенюка керівником управління Полтавського СБУ 7 серпня 2025 року. До цього він понад рік виконував обов’язки голови цього ж управління. Свою кар’єру Семенюк розпочинав у Чернівецькій області з посади оперуповноваженого.