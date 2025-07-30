Свириденко підтвердила звільнення голови АРМА Думи

Кабінет міністрів звільнив голову Національного агентства з розшуку, повернення та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів Олену Думу, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 30 липня.

Вона повідомила, що напередодні звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження АРМА, і той підтримав план уряду.

«Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів звільнили голову агентства. Дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники Уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері», – повідомила Свириденко.

Вона назвала головним завданням АРМА, щоб заарештовані активи підсанкційних осіб і майно, яке належало Росії, «максимально працювали на оборону та стійкість України».

Читайте також: АРМА продає судно, яке затримали за незаконний захід до порту в Криму

Раніше 30 липня голова Національного агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума повідомила, що написала заяву на звільнення.

Кабінет міністрів України призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА) 30 червня 2023 року. За два дні до цього конкурсна комісія рекомендувала призначити директоркою АРМА Думу, колишню заступницю голови Чернігівської ОДА.

Це рішення викликало негативну реакцію. Зокрема, організація Transparency International Ukraine заявляла, що цей вибір становить «значну небезпеку для подальшої роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів й антикорупційної екосистеми загалом». В організації звернули увагу на відсутність необхідного професійного досвіду у Думи та її ймовірні ділові контакти з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з РФ.

Також посли країн «Групи семи» звернули увагу на «занепокоєність громадянського суспільства» після рекомендації призначити Олену Думу керівницею АРМА.



