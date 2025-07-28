Уряд призначив Бережну т.в.о. міністерки культури та стратегічних комунікацій – раніше вона працювала в Мінекономіки

Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

За її словами, у час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою.



«Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами. Головне завдання – забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни. Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси – це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Мінекономіки», – написала вона у телеграмі.

Прем’єрка каже, що Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 в Японії.

Свириденко додала, що уряд також планує згодом виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами – це дозволить «фокусовано працювати над інформаційною стійкістю країни».

У червні 2022 року Тетяна Бережна була призначена на посаду заступника міністра економіки України. Вона, серед іншого, спрямовувала та координувала діяльність Державної служби зайнятості, координувала розробку пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо, наприклад, формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості, трудової міграції, трудових відносин, державного замовлення на підготовку фахівців, розвитку підприємництва, державного ринкового нагляду.



