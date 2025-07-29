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Новини | Суспільство

АРМА продає судно, яке затримали за незаконний захід до порту в Криму

Суховантаж ANKA йшов Дунаєм у бік Чорного моря. Його затримали в акваторії порту Рені на Одещині
Суховантаж ANKA йшов Дунаєм у бік Чорного моря. Його затримали в акваторії порту Рені на Одещині

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів України (АРМА) прийняло в управління для подальшого продажу морське судно ANKA, яке з порушенням законодавства України здійснило рейс до порту анексованого Криму. Про це відомство повідомило 28 липня.

Як уточнюють в агентстві, актив передали на підставі ухвали слідчого судді, винесеної на клопотання Головного управління Служби безпеки в Автономній республіці Крим. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.


Фахівці Південного міжрегіонального територіального управління АРМА провели технічний огляд судна. Встановлено, що ANKA в хорошому стані та може бути реалізовано з максимальною вигодою.

Наразі ведеться збір повної інформації про актив, необхідної для формування конкурсної пропозиції.

Спецоперацію у квітні цього року проводила СБУ спільно з морською охороною Держприкордонслужби України. Після завантаження в порту Молдови суховантаж ANKA йшов Дунаєм у бік Чорного моря. Його затримали в акваторії порту Рені на Одещині. З окупованого Криму суховантаж вивіз близько 5 тисяч тонн зерна.

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Від початку повномасштабної війни проти України Росія активізувала використання портової інфраструктури Криму, незважаючи на міжнародні санкції й офіційне закриття українських портів півострова для міжнародного судноплавства.

За даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, Керченський морський рибний порт активно задіюється для «сірого» експорту – зокрема, українського зерна і зрідженого газу, що суперечить міжнародному праву. Порти Севастополя, Керчі й Феодосії також використовуються для перевалки стратегічних вантажів, в тому числі ільменіту для «Кримського Титану» і нафтопродуктів.

Судна РФ арештовані в територіальних водах України. Репортаж із суховантажу (відео)
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Судна РФ арештовані в територіальних водах України. Репортаж із суховантажу (відео)

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