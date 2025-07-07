Росія: в порту Ленінградської області стався витік аміаку з танкера

Міністерство транспорту Росії 6 липня повідомило про «незначний» витік рідкого аміаку в порту Усть-Луга Ленінградської області під час навантаження на танкер Eco Wizard.

З судна евакуювали 23 члени екіпажу, за твердженням російської влади, ніхто не постраждав.

Через інцидент міністр транспорту Роман Старовойт провів екстрену нараду, федеральна «Морпасслужба» приведена в повну готовність.

За словами губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, дощ та водяна завіса допомогли локалізувати викид, загрози для людей та довкілля немає.

Читайте також: У Росії повідомляють про вибухи в Московській області, голова ЦПД заявив про удар по заводу

За даними російського телеграм-каналу Baza, причиною витоку міг стати вибух невстановленого походження, що нібито спричинив розгерметизацію судна.

Судно Eco Wizard ходить під прапором Маршаллових островів. Танкер прибув до Усть-Луги 3 липня з Антверпена.

Якщо вибух підтвердиться, це буде п’ятий від початку року подібний інцидент на судні, яке заходило до російських портів. Останній раз про вибух повідомляли наприкінці червня – на танкері Vilamoura, біля берегів Лівії. Судно заходило до Усть-Луги та Новоросійська для навантаження казахстанської нафти.



