У Росії повідомляють про вибухи в Московській області, голова ЦПД заявив про удар по заводу

У Московській області Росії вранці 7 липня лунали вибухи, повідомляють місцеві телеграм-канали.

Російське Міноборони стверджує, що протягом ночі сили протиповітряної оборони збили 91 український безпілотник над територією РФ, з них вісім – у Московській області. Про наслідки атаки російське керівництво не повідомляє.

За твердженнями очевидців, жителі Сергієво-Посадського міського округу чули звуки прольоту безпілотників та вибухи рано вранці в понеділок.

Читайте також: Генштаб повідомляє про удар по виробництву бойових частин для «Шахедів» у Московській області РФ

Голова українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про атаку на Краснозаводський хімічний завод:

«Там виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. Це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії рф артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами».

Завод розташований у Краснозаводську, що в Сергієво-Посадському окрузі.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити інформацію про об’єкт атаки.





Вранці 4 липня губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про падіння чотирьох безпілотників у Сергієво-Посадському окрузі. За його твердженням, постраждали двоє чоловіків.

Згодом українське командування звітувало про удар по підприємству «Науково-дослідний інститут прикладної хімії» у місті Сергієв Посад.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



