Росія: в аеропортах другий день поспіль колапс, скасовано близько 287 рейсів

Через обмеження у повітряному просторі РФ другий день поспіль спостерігається колапс у аеропортах, йдеться у повідомленнях «Росавіації» та мера Москви Сергія Собяніна.

За наявними даними, станом на зараз не обслуговуються рейси аеропортів: Іваново (Південний), Калуга (Грабцево), Санкт-Петербург (Пулково) і Тамбов (Донське).

У «Росавіації» кажуть, що станом на вечір 6 липня скасовано наступну кількість рейсів:

171 рейс у московському аеропорту Пулково;

90 рейсів у петербурзькому Пулково;

26 рейсів у Нижньому Новгороді.

Загалом скасовано приблизно 287 рейсів, якщо не брати до уваги дані, де роботу було повністю припинено.

У «Росавіації» заявили, що ситуація «контрольована», хоча у великих аеропортах, як і вчора, спостерігаються черги пасажирів.

Увечері 6 липня Москви Сергій Собянін звітував, що ППО Росії нібито збила 6 безпілотників, що летіли в бік російської столиці. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Раніше, 5 липня, стало відомо, що у російських аеропортах стався колапс через загрозу атаки дронів. За даними ЗМІ, лише у Москві та Санкт-Петербурзі було скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено. Baza пише, що пасажири, які застрягли в аеропорту «Шереметьєво», вигадали, як «убити час» – вони грають на скрипках, баянах та співають.

Українські військові і влада це поки не коментували. Радіо Свобода не має можливості перевірити дану інформацію з незалежних джерел.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.