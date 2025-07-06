«Б’ють по фінансових схемах»: Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський 6 липня повідомив, що підписав новий пакет санкцій проти Росії.

«Це особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, у новому пакеті – санкції проти 60 юросіб та 73 фізосіб, усі – громадяни Росії.

26 червня на саміті ЄС лідери країн-членів дали політичну згоду на продовження вже запроваджених проти Росії санкцій. Утім, схвалення нових – тобто запропонованого Єврокомісією 18 пакету – заблокувала Словаччина. Нові обмеження стосуються енергетичного і банківського секторів Росії.

Братислава, як відомо, критикує плани ЄС відмовитися повністю від російських газу й нафти. Залежна від енергоносіїв з Росії країна вимагає від Брюсселя рішення, що запобігло би енергетичній кризі в Словаччині.



