Генштаб заявив про ураження аеродрому «Борисоглєбськ» у Росії

Українські сили уразили аеродром «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області Росії, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України. За повідомленням, на цьому аеродромі базуються російські літаки Су-34, Су-35С і Су-30СМ.

«Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються», – заявили у командуванні.

За повідомленням, операцію 5 липня провели підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони «у рамках зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів».

У ніч на 5 липня влада кількох російських регіонів повідомила про атаки українських дронів.

У Саратовській області РФ безпілотники атакували Енгельс, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації. Губернатор регіону Роман Бусаргін написав у телеграмі про пошкодження житлових будинків у Саратові й Енгельсі, жертв, за його словами, немає.

У Воронезькій області теплові сигнатури від пожеж видно у районі військового аеродрому «Борисоглєбськ». Губернатор регіону Олександр Гусєв написав про нібито більш ніж 25 збитих БпЛА.

Голова Чувашії Олег Ніколаєв повідомив про атаку двох дронів, один із яких «упав на дах» АТ ВНДІР (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування). Він зазначив, що виробництво на цьому підприємстві було зупинене ще в червні, після попередньої атаки безпілотників.

Міністерство оборони Росії заявило про нібито 94 збиті за ніч українські дрони над Воронезькою, Брянською, Бєлгородською, Саратовською, Новгородською, Курською, Ленінградською, Орловською, Ростовською, Смоленською, Рязанською, Московською, Пензенською і Тульською областями, а також підтвердило атаку БпЛА на Чувашію.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.