Росія збільшує потужності захоплених портів на Азові: для чого?

«Основне завдання використання Маріупольського порту – у військових цілях»

«Розбудовують саме військову інфраструктуру, збільшують присутність контингенту регулярної російської армії»

«Перекидається техніка, в тому числі морським шляхом до Маріуполя, можливо, до Бердянська»

Російські окупанти розчищають фарватер Маріупольського порту, щоб приймати там судна більшої вантажопідйомності, повідомив 14 липня Центр вивчення окупації. Також у порту Маріуполя днями помітили корабель, який може перевозити боєкомплект.

Як Росія може задіяти захоплені українські гавані для перекидання військ та вивезення українського зерна – читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Розбудова Маріупольського порту стала однією з тем під час зустрічі ватажка угруповання «ДНР» (угруповання, створеного та контрольованого Росією на окупованій частині Донецької області, в Україні визнане терористичним – ред.) Дениса Пушиліна з російським віцепрем'єром Віталієм Савельєвим. Подія відбулася 9 липня. Пресслужба Пушиліна повідомила, що окупанти планують збільшити перевалку вантажів через Маріупольський порт: а саме зерна, вугілля, виробів металургії тощо.

Про військове призначення порту в офіційних повідомленнях не йшлося. Проте приблизно в ці дні громадська організація «Центр вивчення окупації» зафіксувала в гавані Маріуполя судно, яке може перевозити боєкомплект.

Депутатка Маріупольської міської ради Катерина Сухомлинова впевнена: насправді всі розмови про збільшення цивільного вантажопотоку є прикриттям.

«Судячи з того, що продовжується мілітаризація Маріуполя загалом, то основне завдання використання нашого Маріупольського українського порту – у військових цілях. Ніяка нормальна держава не буде торгувати з Російською Федерацією і пускати свої великі судна, ні в Маріупольський порт, ні в інші порти на Азовському морі, тому що це – співпраця зі злочинцем», – зауважила вона.

Військові вантажі до Маріуполя

Росія почала використовувати порт у Маріуполі одразу після того, як повністю захопила місто, нагадує капітан першого рангу Андрій Риженко.

В основному зараз відбувається постачання якраз військової техніки в порт Маріуполя

«Вони провели протимінну розвідку, міни прибрали й почали використовувати досить активно з економічною метою. Знову ж, почали вивозити збіжжя, вкрадене в Україні на окупованих територіях. Після того, як було ухвалено рішення про створення Азовського військово-морського району з базуванням у Маріуполі, там мали розвернутися близько 12 бойових кораблів-катерів та 20 суден забезпечення. Але це їм не вдалося зробити.

Ми зараз бачимо в цих річних донесеннях командування ВМС, що через Керченську протоку щодня проходить досить багато суден. Багато з них йде якраз з наших окупованих портів. Оскільки сам Маріуполь вони вщент розбомбили і підприємства всі там знищені, то в основному зараз відбувається постачання якраз військової техніки туди», – зазначив він.

Перекидання через порт Маріуполя саме військових та техніки останнім часом, на думку Риженка, повʼязане з активізацією російської армії на Запорізькому напрямку.

«Туди завозять і через Волгу – через Волго-Донський канал, і з Каспію туди перекидають – з Таганрогу. Туди приходить внутрішніми лініями РФ вантаж. Потім перекидається техніка, в тому числі морським шляхом до Маріуполя, можливо, до Бердянська. Тому порти ці їм досить потрібні, важливі як у військових, так і для цивільних цілей, серед іншого для того, щоб вести нелегальний вивіз вантажів сільськогосподарської продукції», – сказав він.

«Окупанти продовжують окопуватися»

За спостереженням Центру вивчення окупації, для перекидання військових вантажів окупанти також використовують залізницю в Маріуполі. На залізничному вокзалі помітили нові вагони – ймовірно, з боєкомплектом.

Депутатка Маріупольської міської ради Катерина Сухомлинова наголошує, що Росія системно розвиває військову логістику в місті, й цьому треба завадити.

«Окупант продовжує розбудовувати саме військову логістику міста Маріуполя і пов'язує його залізницею з Бердянськом, з Ростовом. Я думаю, що про це також відомо Головному управлінню розвідки України. Не буду розказувати, чи задіяна ця залізниця і наскільки вона задіяна, але все це, скажімо, один ланцюжок. Очевидно, що ворог розбудовує саме військову інфраструктуру, збільшує присутність контингенту регулярної російської армії в місті, продовжує окопуватись», – зазначила депутатка.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Бердянськ: «нові зерносховища під боєприпаси»

Інший порт, про використання якого активно говорять окупанти, – це Бердянськ. 9 липня призначений Росією керувати захопленою частиною Запорізької області Євген Балицький зустрівся з керівником регіонального управління Россільгоспнагляду Арсеном Арзієвим. Як заявив Балицький, в Азовському морі Бердянський порт зростає найшвидше. А до 2027-го його вантажообіг має скласти 1 мільйон 200 тисяч тонн на рік, прогнозує окупаційний чиновник.

Кореспондент «Центру журналістських розслідувань» Сергій Старушко каже, що Росія дійсно розбудовує Бердянський порт та інфраструктуру довкола нього.

У порту йдуть будують нові склади, зерносховища, вже чотири таких великих доволі склади побудовано

«На сьогодні спостерігається не така жвава активність, як торік влітку або позаминулого року. Рух суден якось так мінімізовано, напевно, лише по кілька суден на місяць. Але в порту будують нові склади, зерносховища, вже чотири таких великих доволі склади побудовано. Два з них на місці зруйнованих, які були ударом знищені, здається, 2 червня 2023 року. І там зберігалися, як стало відомо, зброя, боєприпаси. Тому не виключено, що ці нові так звані зерносховища також можуть використовуватися й у військових цілях», – зауважив він.

Але зараз Росія здебільшого використовує Бердянський порт для вивозу українського зерна, розповіли розслідувачі з проєкту NGL.Media.

Журналісти отримали доступ до внутрішньої документації порту. Їм вдалося встановити близько 20 суден, причетних до викрадення збіжжя, та їхніх капітанів. Автори матеріалу показали, що з Бердянська суда прямують у російські порти Темрюк і Кавказ, де зерно оформлюється як російське. Надалі окупанти вивозять товар у Туреччину, Єгипет, Лівію, Ліван, Саудівську Аравію, Сирію та Бангладеш.

Старушко наголошує, що будь-яку інформацію про діяльність Бердянського порту Росія намагається ретельно приховати.

«Чим довше триває окупація, тим взагалі про місто складніше отримувати хоч якісь дані. А про таке закрите підприємство, як Бердянський порт, роботу якого вони ретельно приховують, і документацію в першу чергу, і те, хто працює в порту – як російські державні, так і приватні компанії, – це все зараз дуже важко збирати», – розповів він.

Удари по порту та відновлення

Українські військові відстежують діяльність окупантів довкола морської гавані Бердянська та час від часу завдають ударів, нагадує Старушко. Росія намагається швидко відновлювати пошкодження.

«За їхніми словами, вони відновили пошкодження, які було завдано восени й взимку цього року. І ось навесні, здається, також. Там, я так розумію, були удари БПЛА більше по системі енергозабезпечення порту, що на якийсь час виводило його з ладу... На тривалий час порт зупиняв свою роботу після атак Сил оборони. Але все-таки вони мають і ресурси, і можливості для відновлення», – зазначив він.

Утім, каже колишній заступник начальника штабу Військово-Морських сил України Риженко, у ЗСУ можуть бути проблеми з постачанням необхідного озброєння для більш ефективного ураження потрібних цілей в Маріуполі та Бердянську. Він також зазначив, що зараз українськи військові використовують для цього переважно БПЛА.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)