Голова АРМА Дума повідомила про відставку

Голова Національного агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) Олена Дума повідомила, що написала заяву на звільнення.

«Я написала заяву про звільнення з посади голови Національного агентства з розшуку і менеджменту активів і прошу уряд її задовольнити. Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день», – написала Дума у фейсбуці.

За її словами, попереду – міжнародний аудит АРМА. «Це надважливий крок для ще більшого посилення роботи АРМА. Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно», – заявила чиновниця.

Кабінет міністрів України призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА) 30 червня 2023 року. За два дні до цього конкурсна комісія рекомендувала призначити директоркою АРМА Думу, колишню заступницю голови Чернігівської ОДА.

Це рішення викликало негативну реакцію. Зокрема, організація Transparency International Ukraine заявляла, що цей вибір становить «значну небезпеку для подальшої роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів й антикорупційної екосистеми загалом». В організації звернули увагу на відсутність необхідного професійного досвіду у Думи та її ймовірні ділові контакти з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з РФ.

Також посли країн «Групи семи» звернули увагу на «занепокоєність громадянського суспільства» після рекомендації призначити Олену Думу керівницею АРМА.

Крім того, 29 червня член конкурсної комісії Дмитро Остапенко заявив, що відкликає свій голос за кандидатуру Олени Думи, та ініціює проведення позачергового засідання конкурсної комісії з обрання голови АРМА.

Після критики Олена Дума заявила про тиск на конкурсну комісію й уряд. Критичні дописи і статті на свою адресу вона назвала «замовними». Водночас тодішній секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляв, що до РНБО не було звернень щодо Олени Думи.

АРМА, серед іншого, уповноважене на виявлення і розшук активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів і їх стягнення в дохід держави. Також на підставі рішення суду АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості.