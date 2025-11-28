Офіс генпрокурора: суд передав АРМА майно, пов’язане з ПВК «Редут»

Прокурори ініціювали передачу Національному агентству з розшуку та менеджменту активів майно людей, причетних до діяльності приватної військової компанії «Редут». Про це заявив Офіс генерального прокурора 28 листопада.

«Йдеться про комерційне приміщення площею 500 м² та земельну ділянку вартістю понад 2 млн грн», – зазначає відомство.

Крім того, в межах цієї ж справи виявили інше майно учасників ПВК «Вагнер» – квартири, житлові будинки та земельні ділянки в Одеській і Харківській областях.

Читайте також: «Знищують, як у тирі». Як «морська ПВК» Росії воює з Україною у Чорному морі

«За клопотанням прокурорів накладено обтяження на об’єкти нерухомості, що належать особам, причетним до діяльності бойовиків приватної військової компанії», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває, додає офіс – органи прокуратури продовжують «забезпечувати збереження активів та вживати заходів для блокування майна, пов’язаного з учасниками приватних військових формувань».

ПВК «Редут» – збройне угруповання, яке комплектується найманцями та підпорядковується російському Міністерству оборони. Найманці компанії охороняли військові об’єкти РФ у Сирії та беруть участь у війні проти України.



