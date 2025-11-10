ЗМІ: Росія не видаватиме на вимогу інших країн іноземців, які уклали контракт із Міноборони

Росія не видаватиме Іноземців-контрактників на запити інших країн для кримінального переслідування та виконання вироку – відповідну поправку до Кримінального кодексу РФ схвалила урядова комісія. Про це повідомляють російські медіа з посиланням на джерела, передає канал «Настоящее время».

Поправки торкнуться іноземців та апатридів, які проходять або проходили військову службу за контрактом у російській армії та інших військових формуваннях, а також брали участь у бойових діях у їхньому складі.

Як пояснив державному агентству ТАСС та виданню «Ведомости» заступник голови правління Асоціації правників Росії Ігор Черепанов, такі заходи нібито спрямовані на збереження військової таємниці та іншої важливої інформації.





Ініціатива Уряду РФ вносить зміни до статті 464 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації, до законів «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в’їзду до Російської Федерації» та Федеральний закон «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації».

Також для таких іноземців буде заборонено скорочувати терміни тимчасового перебування в Росії, відмовляти їм у видачі або анульовувати посвідки на проживання, не дозволяти в’їзд до Росії та визначати небажаним їхнє перебування (проживання) там.

Депутат Держдуми РФ Олексій Курінний заявив виданню RTVI, що схвалений урядом пакет законопроєктів – це «відновлення здорового глузду», і заявив, що такі мігранти мають «першочергове право на отримання громадянства Російської Федерації».

Іноземних найманців російської армії регулярно засуджують у рідних країнах за участь у війні проти України. Так, влітку суд в Узбекистані призначив три з половиною роки обмеження волі 59-річному жителю Кашкадар’їнської області, який воював у складі ПВК «Вагнер»: узбекистанця завербували на фронт із в’язниці.

Український проєкт «Хочу жити» опублікував імена 1 110 громадян Узбекистану, які підписали контракт з Міноборони Росії для участі у війні проти України (як мінімум 109 з них загинули на фронті), 661 громадян Казахстану, що воювали на боці Росії, 931 учасників війни з Таджикистану.



