МЗС: на боці Росії воюють щонайменше 1436 громадян країн Африки

Україна фіксує участь громадян африканських країн у бойових діях на боці Росії, повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга 7 листопада.

«За наявною інформацією, щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн зараз воюють у лавах російської армії вторгнення в Україні. Це ті, кого було ідентифіковано, хоча фактична цифра може бути вищою», – заявив він.

За даними голови МЗС, Росія вербує вихідців із Африки різними методами: «деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском».

Сибіга вказав на те, що іноземні громадяни в армії РФ мають «сумну долю». Їх залучають до так званих «м’ясних штурмів», де вони швидко гинуть.

«Російське командування розуміє, що за вбитого іноземця не буде відповідальності, тому до них ставляться як до другосортного, витратного людського матеріалу. Більшість найманців не живуть більше місяця», – каже Сибіга.





Він вказав на два варіанти уникнення такого сценарію. Перший – не йти до лав армії РФ та не підписувати жодних документів з російською владою. Міністр закликав всі уряди держав Африки публічно застерегти своїх громадян від вступу до російського війська. Він вказав на те, що участь на боці Росії в її загарбницькій війні проти України є «незаконною, аморальною та порушує Статут ООН та міжнародне право».

У разі відправки на передову Сибіга радить шукати можливість дезертирувати та здатися в український полон. За його даними, більшість іноземних найманців, які перебувають в українському полоні, потрапили туди під час свого першого бою:

«Усі вони врятували собі життя. Ми ставимося до військовополонених відповідно до всіх стандартів міжнародного гуманітарного права. Український полон забезпечує квиток до життя та можливість повернутися до рідної країни».

Міністр нагадує, що Росія намагається вербувати людей з багатьох країн, не лише держав Африки. Він закликав усі уряди докласти всіх зусиль, щоб «виявити та зупинити російські схеми вербування у ваших країнах і офіційно повідомити своїх громадян, що такі дії є незаконними».

Напередодні уряд Південно-Африканської Республіки заявив, що отримав «сигнал лиха» від 17 своїх громадян, які зараз перебувають на фронті та беруть участь у війні між Росією та Україною.

Раніше кілька іноземних урядів заявили про вербування своїх громадян Росією на війну з Україною через фейкові оголошення про роботу в Росії. У лютому 2024 року стало відомо про тисячі завербованих непальців. На боці Росії воюють до п’яти тисяч кубинців: їх також вербували, обіцяючи вигідну роботу в Росії.

Відомо також про десятки завербованих до російської армії індійців: питання про них влада Індії порушувала на зустрічі з Володимиром Путіним.

Bloomberg стверджував, що вирушити на війну пропонували багатьом іноземним студентам, які приїжджали вчитися до Росії. Російська влада загрожує їм непродовженням віз, якщо вони не погодяться підписати контракт із міністерством оборони. Таку ж тактику застосовували і стосовно африканців – власників робочих віз, пише агенція.



