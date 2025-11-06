Reuters: влада Південної Африки розслідує, як її громадяни потрапили на фронт у Донбасі

Уряд Південно-Африканської Республіки заявив, що отримав «сигнал лиха» від 17 своїх громадян, які зараз перебувають на фронті та беруть участь у війні між Росією та Україною. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву уряду ПАР.

«Уряд ПАР отримав термінові повідомлення з проханням про допомогу в поверненні додому від 17 південноафриканських чоловіків віком від 20 до 39 років, які опинилися в пастці в охопленому війною Донбасі», – сказано в заяві.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса розпорядився провести розслідування обставин, які призвели до вербування цих людей у найманську діяльність.

У повідомленні не сказано, на чиєму боці воюють громадяни ПАР, але окремо згадується, що в серпні уряд ПАР уже попередив молодь не приймати «підроблених пропозицій про роботу в Росії», які циркулювали в соціальних мережах. Оголошення з’явилися після того, як стало відомо, що південноафриканських жінок, які відгукнулися на такі оголошення, обманним шляхом відправили на завод із виробництва дронів в Алабузі.

Влада ПАР також нагадала, що південноафриканським громадянам чи організаціям заборонено пропонувати або надавати військову допомогу іноземним країнам або брати участь у бойових діях іноземних держав без дозволу уряду.

Раніше кілька іноземних урядів заявили про вербування своїх громадян Росією на війну з Україною через фейкові оголошення про роботу в Росії. У лютому 2024 року стало відомо про тисячі завербованих непальців.

На боці Росії воюють до п’яти тисяч кубинців: їх також вербували, обіцяючи вигідну роботу в Росії.

Відомо також про десятки завербованих до російської армії індійців: питання про них влада Індії порушувала на зустрічі з Володимиром Путіним.

Bloomberg стверджував, що вирушити на війну пропонували багатьом іноземним студентам, які приїжджали вчитися до Росії. Російська влада загрожує їм непродовженням віз, якщо вони не погодяться підписати контракт із міністерством оборони. Таку ж тактику застосовували і стосовно африканців – власників робочих віз, пише агенція.